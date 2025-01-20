Всё о 5 сезоне «Убийства в одном доме»: дата выхода на Hulu и Disney Plus

Важные сведения о пятом сезоне «Убийства в одном здании»

Официально подтвержден выход пятого сезона.

Дата выхода и трейлер пока не объявлены.

Главные актеры снова будут участвовать в проекте.

Информация о новых приглашённых звездах пока отсутствует, но их появление весьма вероятно.

Детали сюжета остаются загадкой, за исключением предположений по финалу четвёртого сезона.

Соавтор проекта Джон Хоффман надеется на большее количество сезонов.

История сериала и ожидания поклонников

Тройка героев из «Убийства в одном здании» продолжает свою детективную деятельность, несмотря на надежды на передышку. Поклонники могут радоваться — популярный детективный сериал возвращается на пятый сезон. Фон событий вновь составит роскошный комплекс The Arconia, а главные роли исполнят Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт, что делает сериал одним из лучших на Hulu.

Описание четвёртого сезона

В четвёртом сезоне «Убийств в одном здании» история о подкасте становится фильмом. Несмотря на это, неотгаданными остаются загадочные убийства, включая смерть дублёра Чарльза — Сэзз Патаки. Казалось бы, триумфальное решение предыдущих дел обеспечило бы спокойствие, но, как видно,на момент планировки пятого сезона убийства всё ещё будут продолжаться. Реклама

Прогноз даты выхода пятого сезона

В новом сезоне «Убийства в одном здании» зрителей ожидает продолжение истории. В интервью в сентябре 2024 года Джон Хоффман сообщил, что работа над сценариями пятого сезона началась недавно и процесс идет быстро. Как и предыдущие, пятый сезон предположительно будет состоять из десяти эпизодов. Основываясь на графике выхода предыдущих сезонов, можно предположить, что пятый сезон выйдет летом 2025 года.

Каст пятого сезона

Возвращение ключевых актёров, включая Селену Гомес, Мартина Шорта и Стива Мартина, уже подтверждено. Также к основной команде присоединилась Ти Леони, сыгравшая в финальном эпизоде четвёртого сезона. Несмотря на то, что все основные звёзды сериала уже известны, «Убийства в одном здании» часто приглашают новых знаменитостей на эпизодические роли.

Сюжетные догадки пятого сезона

На данный момент сюжет пятого сезона остается загадкой, однако финал четвёртого сезона может намекнуть на возможные направления. Основной загадкой останется устранение убийц в Арконии, а также расследование связей с загадочной Софией и её пропавшим мужем. Финал сезона содержит много намеков на будущие события, включая новые расследования и возможные отношения Оливера и Лоретты.

Будем надеяться, что все эти элементы составят увлекательный сюжет для пятого сезона.

Будущее сериала

Джон Хоффман, соавтор сериала, не скрывает надежду на продолжение проекта, если Hulu будет заинтересован. Он отмечает, что главное — сохранить оригинальную концепцию вокруг трёх одиноких людей, объединенных преступлениями в Нью-Йорке. Официальных анонсов по продолжению после пятого сезона пока нет, но поклонники сериала надеются на большее количество сезонов.

Источник: TechRadar