Обзор портативного SSD Orico O20

Обзор Orico O20 портативного SSD: краткое резюме

Характеристики

Материал: алюминиевый сплав + резина

алюминиевый сплав + резина Цвет: черный

черный Размеры: 141.5 x 55 x 16 мм

141.5 x 55 x 16 мм Скорость передачи данных: 20 Гбит/с

20 Гбит/с Объем: 512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ

512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ Интерфейс: Type-C

Type-C Кабель: 0,3 м C к C/A

0,3 м C к C/A Поддерживаемые системы: Windows, Linux, Mac OS, Android

Orico O20 разработан как ультра-портативный, быстрый и надежный внешний накопитель для работы в офисе или в полевых условиях. Благодаря интерфейсу Type-C USB 3.2 Gen 2×2 современные ПК могут достигать скорости передачи данных до 2,000 МБ/с, что более чем достаточно для работы с 4K и 8K видео и выполнения других сложных задач. В обзоре рассмотрена версия на 1 ТБ. Реклама

В комплекте с накопителем поставляется кабель USB Type-C с дополнительным переходником на Type-A, что повышает совместимость с современными и более старыми устройствами. Однако для достижения максимальной скорости требуется совместимый с USB 3.2 Gen 2×2 порт на ПК. На Mac компьютерные системы используют Thunderbolt 4, из-за чего скорость передачи падает до 10 Гбит/с.

Несмотря на это, стоимость и производительность впечатляют как для ПК, так и для Mac, особенно при редактировании 4K видео в Blackmagic DaVinci Resolve. Крепкий корпус из алюминия и резиновая защита придают устройству долговечность. Накопитель имеет уровень защиты IP54 — он устойчив к влаге и пыли, но не является полностью водонепроницаемым.

Orico O20 портативный SSD: цена и доступность

Orico O20 доступен по цене около $100 за версию на 1 ТБ. Приобрести устройство можно в большинстве онлайн-магазинов, таких как Amazon, или напрямую через Orico.

Orico O20 портативный SSD: дизайн и конструкция

Orico O20 обладает крепким дизайном и немного крупнее других портативных накопителей. Алюминиевый корпус и резиновая окантовка обеспечивают защиту от ударов и пыли, что подтверждается сертификатом IP54.

Накопитель компактный и легко помещается в кармане, его вес составляет 121 г (или 139 г с кабелем). Основной корпус выполнен из алюминия и защищен резиновой окантовкой, способной выдерживать удары при падении. Порт оснащен резиновой заглушкой, предохраняющей его от попадания пыли и влаги.

Дополнительные элементы дизайна включают небольшую петлю для карабина и плоскую поверхность для бирок. Накопитель питается через единственный порт USB Type-C и поддерживает широкий спектр устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

Orico O20 портативный SSD: функции

Первое, что стоит отметить, — это надежная и водозащищеная конструкция. Хотя на сайте заявлено, что устройство водонепроницаемо, оно лишь защищено от попадания воды и пыли с уровнем IP54. Интерфейс USB Type-C делает его совместимым с Thunderbolt 3 и 4, а также всеми портами USB Type-C.

Orico O20 поддерживает стандарт USB 3.2 Gen 2×2 с максимальной скоростью передачи 2,000 МБ/с, но такой скорости можно добиться лишь при наличии соответствующего порта. Для других устройств скорость снижается до 1,000 МБ/с.

Накопитель может быть отформатирован для работы с системами Windows, Android, Linux и macOS. Он также поддерживает множество других устройств, включая камеры, если требуется внешняя запись.

Orico O20 портативный SSD: производительность

В тестах Orico O20 показал скорость чтения до 1929 МБ/с и записи до 1860 МБ/с. При использовании на ПК накопитель обеспечил плавное редактирование видео в Blackmagic DaVinci Resolve. На Mac скорость была меньше из-за разницы в интерфейсах, но все еще достаточная для высокой производительности.

Устройство оставалось функциональным даже после воздействия дождя, что подтверждает его устойчивость к внешним воздействиям.

Заключение

Orico O20 — отличный выбор для тех, кто нуждается в надежном накопителе для работы в полевых условиях. Он обеспечивает высокую скорость передачи и имеет прочную конструкцию. Если у вас есть совместимый порт USB 3.2 Gen 2×2, этот накопитель станет одним из лучших вариантов на рынке.

Источник: TechRadar