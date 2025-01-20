Обзор Hisense HS214: удивительные возможности звука по сверхдоступной цене

Обзор Hisense HS214

Hisense HS214 может стать идеальным звуковым баром для вас, если вы решили обновить аудиосистему своего телевизора, но располагаете ограниченным бюджетом. Этот популярный бюджетный вариант обычно стоит всего $99 / £79 (около AU$160). Он представляет собой звуковую панель с 2.1 каналами и встроенным сабвуфером, который стремится обеспечить мощное звучание в компактном всестороннем исполнении. Но оправдывает ли он ожидания?

Качество звука

Из коробки Hisense HS214 звучит довольно хорошо. При просмотре «Я думаю, вам стоит уйти» на Netflix сцена с двумя персонажами, разговаривающими в людной комнате, имела четкие диалоги, хорошо отделённые от фона. Также при просмотре мультфильма «Ходячий замок» голос главной героини Софи был более чётко выражен, чем на обычных динамиках телевизора. Реклама

Бас и звук

Одним из аспектов HS214, на который делает акцент Hisense, является его бас. Встроенный сабвуфер действительно добавляет глубину звуку, но его мощность ограничена размерами устройства.

Возможности регулировки

Увеличение или уменьшение баса можно осуществить с помощью пульта, что позволяет настроить громкость низких частот на пять уровней. Это улучшает атмосферу, создавая более выразительный звук в напряжённые моменты.

Прослушивание музыки

Хотя HS214 может испытывать сложности с глубоким басом при прослушивании некоторых треков, в остальном качество музыки весьма достойное. Звук остаётся чистым и не становится слишком резким, как бывает у недорогих звуковых панелей.

Дополнительные функции

Звуковой бар предлагает три режима звучания: «Кино», «Музыка» и «Ночь». Для владельцев телевизоров Hisense доступен режим «Спорт», который можно активировать через меню настроек.

Режим объемного звучания

Режим объемного звучания не поддерживает технологии Dolby Atmos или DTS:X, и его активация не даёт значительных улучшений в качестве звука.

Мощность

Hisense HS214 способен производить звук общей мощностью 108 Вт и может быть достаточно громким, что делает его идеальным для телевизоров с менее мощной аудиосистемой.

Управление и дизайн

Панель имеет компактные размеры и привлекательный дизайн с почти кожаным пластиковым корпусом. На верхней части корпуса находятся кнопки управления, а также удаленный пульт управления. Подключение к телевизору возможно через HDMI (ARC), AUX, коаксиальный, цифровой оптический вход и USB-C.

Выводы

Hisense HS214 — это отличная бюджетная звуковая панель. У неё могут быть свои ограничения, но за свою цену она предлагает чистый звук и мощность, достойные внимания. Если вы не ищите ничего сложного и дорогого, эта модель вполне оправдывает свои деньги.

Цена и дата выпуска

Hisense HS214 был представлен в 2021 году с рекомендованной розничной ценой $99 / £79 (около AU$160), но вы можете найти его дешевле, особенно в период акций и скидок.

Источник: TechRadar