Меланья Трамп запускает мем-криптовалюту. Смогут ли эти альткоины под руководством Трампа вырасти в 100 раз?

Дональд Трамп запустил мем-койн $TRUMP, но вскоре его стоимость упала на 47%, после того как Мелания Трамп также выпустила свой собственный токен. Тем не менее, цена $TRUMP удвоилась и составила $52, хотя это все еще на 30% ниже его максимального значения, достигнутого через день после запуска, до выхода криптовалюты его жены. Токен Мелании, $MELANIA, можно приобрести за значительно меньшую цену – $8,4.

Монеты, связанные с Трампом, вызывают большой интерес у инвесторов с разных уголков мира. В то же время усиливается внимание к менее известным токенам, таким как $WEPE и $SOLX, которые обещают увеличиться в цене в сто раз, предлагая более оптимальное соотношение риска и вознаграждения. Реклама

1. $TRUMP – Крипто в честь победы Трампа на президентских выборах

$TRUMP привлекает значительное внимание инвесторов, так как был создан самим Дональдом Трампом – самопровозглашенным президентом в мире криптовалют. Этот коин, основанный на платформе Solana, был выпущен в честь его победы на президентских выборах в США. Уже через два дня после запуска он увеличился в цене более чем на 1000%.

С возвращением Трампа на пост президента США инвесторы ожидают более благоприятные для криптоиндустрии регуляции в стране. Элои Маск, политический союзник Трампа, также поддерживает децентрализацию, что подчеркивает курс на дерегулирование.

Изменения руководства SEC при Трампе также свидетельствуют о возможности более дружелюбной к криптовалютам политики в США. Планируется замораживание текущих мер по принудительному исполнению, которые мешают криптовалютным биржам.

Помимо собственного мем-койна, Трамп запустил свою DeFi платформу, которая недавно приобрела $48 миллионов в $ETH. Более 90% его состояния теперь хранится в криптовалютах, что подтверждает его приверженность индустрии Web3. С учетом всего этого $TRUMP представляет интерес для инвесторов, так как уже имеет рыночную капитализацию свыше $10 миллиардов.

2. $MELANIA – Монета Мелании Трамп строит на успехе мужа в криптоиндустрии

Токен Мелании Трамп, $MELANIA, стал сенсацией на рынке благодаря ее связи с президентом США. В первые часы после запуска он опередил в цене $TRUMP, однако вскоре последний восстановил свое лидерство. Тем не менее, $MELANIA демонстрирует стабильный рост, достигнув рыночной капитализации в $1,84 миллиарда.

Росту монеты способствовала поддержка Трампа, который дал ей популярность, ретвитнув анонс своей жены.

3. $WEPE – Обменивайтесь криптостратегиями, чтобы получить вознаграждение

Wall Street Pepe ($WEPE) демонстрирует высокий потенциал прибыли, уже привлекая $53 миллиона инвестиций, несмотря на стоимость в $0,0003665 за токен. Токен, вдохновленный мемом, сближает сообщество инвесторов, предлагая им эксклюзивную информацию о криптовалютах, что предотвращает крупномасштабные манипуляции.

Проект выделяет 15% своего общего запаса токенов для вознаграждения держателем, которые делятся успешными трейдинговыми стратегиями. Инвесторы могут накапливать дополнительные $WEPE через стекинг, где 12% токенов предусмотрены для выплат.

4. $SOLX – Более быстрая и масштабируемая версия Solana

Solaxy ($SOLX) – это первая в своем роде решением второго уровня для Solana, созданная для повышения скорости, масштабируемости и эффективности третьей по величине блокчейн-сети. Solana уже значительно быстрее Ethereum и Polygon, обрабатывая 1504 транзакции в секунду. Solaxy помогает решить проблемы сеть, такие как перегрузки и неудавшиеся транзакции.

Войти в сеть просто: можно приобрести $SOLX на предпродажной стадии за $0,001606, подключив криптокошелек. Возможность получать солидные вознаграждения за стекинг делает проект более привлекательным.

5. $MIND – ИИ агент с уникальными трейдинговыми инсайтами

MIND of Pepe ($MIND) привлекается внимание благодаря использованию ИИ для анализа тенденций в криптомире, предлагать держателям токенов уникальные трейдинговые возможности. Инвесторы могут получать пассивный доход благодаря APY 781% за стекинг.

15% от общего запаса токенов направляются на вознаграждение держателей, а 20% – на маркетинговые инициативы, что способствует росту цены.

Пока что $MIND стоит всего $0,0031635, что делает его выгодной покупкой в настоящий момент.

Семья Трампов поддерживает бычьи настроения на рынке

Устремленная в криптоиндустрию позиция Трампа открывает благоприятные возможности не только для его собственных проектов, но и для других altcoins с малой капитализацией. Такие монеты, как $WEPE и $SOLX, выделяются своей уникальностью и поддержкой сообщества, что позволяет им значить 100-кратный рост.

Это не инвестиционный совет. Всегда проводите исследование, будьте готовы к ценовым колебаниям и не вкладывайте больше, чем готовы потерять.

Источник: Bitcoinist