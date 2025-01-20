США ввели санкции против китайской компании из-за связи с хакерами Salt Typhoon

Китайская фирма по кибербезопасности была подвергнута санкциям США

Компания обвиняется в связях с хакерской группировкой Salt Typhoon.

Salt Typhoon подозревается в осуществлении кибератак на девять телекоммуникационных гигантов.

Китайская фирма по кибербезопасности была подвергнута санкциям Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с предполагаемыми связями с печально известной хакерской группировкой Salt Typhoon. Реклама

Salt Typhoon, вероятно, наиболее известна тем, что проникла в сети девяти крупных американских телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров, включая Verizon и AT&T, в рамках крупнейшей в истории США хакерской атаки на телекоммуникационные компании.

Согласно заявлению Министерства финансов, компания Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD. (Sichuan Juxinhe) была прямо вовлечена в эксплуатацию этих американских телекоммуникационных и интернет-компаний. Министерство безопасности Китая (MSS) поддерживало тесные связи с несколькими компаниями по эксплуатации компьютерных сетей, включая Sichuan Juxinhe.

Крупное вторжение

Хакерская атака Salt Typhoon была направлена на коммуникации высокого уровня в государственном секторе через взлом платформы сторонней технической поддержки BeyondTrust. Хакеры находились внутри телекоммуникационных сетей в течение нескольких месяцев, прежде чем были устранены.

Заместитель министра финансов Адевале О. Адейемо заявил, что Министерство финансов продолжит использовать свои полномочия для привлечения к ответственности злонамеренных киберпреступников, которые нацеливаются на американский народ, наши компании и правительство США, включая тех, кто специально атаковал Министерство финансов.

После хакерской атаки Министерство финансов США вновь подверглось кибератаке, нацеленной на Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который занимается проверкой иностранных инвестиций на предмет рисков для национальной безопасности.

Ранее, в январе, Министерство финансов аналогично подвергло санкциям китайскую фирму по кибербезопасности Yongxin Zhicheng Technology Group за предполагаемые связи с группировкой Flax Typhoon, ответственную за захват законодательно требуемых лазеек в широкополосных и коммуникационных системах, позволяющих правоохранительным органам США перехватывать коммуникации.

Источник: TechRadar