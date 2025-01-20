Как приготовить тыквенный пирог в аэрогриле

Для приготовления тыквенного пирога в аэрогриле нужно учитывать некоторые особенности. Аэрогриль оказывает значительное влияние на пищу благодаря циркуляции горячего воздуха, поэтому при выпекании пирога лучше выбирать режим «выпечка», а не «жарка». Это позволит снизить скорость вентилятора и добиться аккуратного прогрева, что особенно важно для пирогов с нежными начинками.

1. Подготовка теста

Сначала необходимо провести предварительное выпекание (слепую выпечку) коржа. Разложите тесто в форму для пирога, застелите его пергаментной бумагой и наполните грузом (например, сухими бобами или керамическими шариками). Поставьте форму в аэрогриль, предварительно разогретый на 180°C в режиме «выпечка». Если у вас корзинная модель аэрогриля, сделайте из фольги ручку, чтобы безопасно установить форму внутрь. Выпекайте с грузом около 10 минут, пока края не начнут подрумяниваться. Уберите груз и прободите дно вилкой несколько раз. Допеките корж еще 2 минуты, чтобы избавиться от влаги. Реклама

2. Запекание пирога

Уменьшите температуру до 160°C, оставив режим «выпечка». Наполните корж подготовленной тыквенной начинкой. Если у вас корзинная модель аэрогриля, наполните корж непосредственно в корзине. Если модель с дверцей, выньте поднос с формой и заполните его на столе, затем верните в аэрогриль. Выпекайте при температуре 160°C в течение 5 минут, затем уменьшите до 150°C и пеките еще 10-20 минут. Готовый пирог будет иметь слегка подрумяненные края начинки, а центр будет едва покачиваться. Дайте пирогу остыть на решетке.

Учтите, что время варьируется в зависимости от модели аэрогриля и глубины формы. Обязательно проверяйте состояние пирога после каждого этапа и корректируйте время, если это требуется.

Источник: LifeHacker