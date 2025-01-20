Многие британцы ничего не слышали о дата-центрах

Половина британцев не знакома с дата-центрами

Исследование, проведенное компанией Telehouse, показало, что более половины жителей Великобритании (51%) не имеют представления о том, что такое дата-центр. Реклама

Даже те, кто знает о существовании дата-центров, не всегда понимают их роль в искусственном интеллекте, облачных вычислениях и хранении данных.

Две трети опрошенных (67%) не осознают важность дата-центров, а 42% не знают о масштабах данных, приложений и пользователей, поддерживаемых этими объектами.

Недостаточная осведомленность британцев о дата-центрах

Такая тенденция вызывает беспокойство с учетом стремления Британии стать мировым лидером в области искусственного интеллекта — премьер-министр Кеир Стармер поставил задачу сделать Великобританию передовой страной в этой области.

В 2024 году дата-центры приобрели статус Критической Национальной Инфраструктуры, что предоставило им дополнительную защиту и контроль. В последние годы усилилось внимание правительства к этим объектам, совпадая с инвестициями в ИИ и планами по расширению цифровой инфраструктуры. Недавно заместитель премьер-министра Ангела Рейнер одобрила проект на £670 миллионов для строительства дата-центра в Бакингемшире, который займет площадь на зеленом поясе.

Тем не менее, 59% опрошенных признали важность дата-центров для удаленной работы, однако 19% из них не уверены, как эти объекты способствуют их удаленной деятельности.

Заместитель президента и генеральный директор Telehouse Europe Марк Пестридж отметил, что «существует значительный пробел в знаниях о центре данных и их влиянии на цифровую жизнь», выразив надежду, что образование в этой области поможет преодолеть разрыв и повысить доверие общества к цифровой инфраструктуре.

Источник: TechRadar