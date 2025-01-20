Простые рецепты праздничного печенья из пяти ингредиентов или меньше

Создание праздничного печенья к праздникам не обязательно требует наличия шести видов посыпок или трех разных сахаров. На самом деле, некоторые из моих любимых праздничных печений состоят из очень небольшого количества ингредиентов и не нуждаются в декорации, кроме, возможно, легкой посыпки сахарной пудрой.

Если вы считаете, что печенье должно легко готовиться и с удовольствием съедаться, то вы попали по адресу. Здесь представлены 13 моих любимых рождественских печений, которые требуют пять или меньше ингредиентов и совершенно не обязательно украшать. (Заметите, что многие из них не содержат муки, так что в этом списке есть и безглютеновые варианты.) Реклама

Печенье пиньоли

Зайдите в любую итальянскую пекарню и, вне зависимости от ваших первоначальных намерений, сначала ищите печенье пиньоли. Оно может быть не таким ярким, как радужное печенье, но это небольшой скромный фаворит публики. Печенье пиньоли мягкое, жевательное и насыщенное миндальным вкусом. Его цена может показаться высокой, но на это есть своя причина. В списке ингредиентов значатся миндальная паста, сахар, яичные белки и кедровые орешки. Далеко не продукты, которые я бы купила на регулярной основе, но праздники — это особое время года.

Овсяное печенье с арахисовым маслом и бананами

Хороший список печений невозможен без какого-либо овсяного печенья. Помимо овсяных хлопьев, в его состав входят ароматные зрелые бананы, шоколадные капельки и арахисовое масло. Все ингредиенты нужно размять, сформовать печенья и выпекать. Одно укус этого печенья напомнит вам о детстве и даст ощущение того, что вы едите что-то полезное.

Песочное печенье

Песочное печенье идеально сочетается с чашкой чая или кофе. Приготовление партии песочного печенья не требует много усилий. Для них нужно всего три ингредиента: мука, масло и сахар. Готовое угощение получается слегка сладким, невероятно нежным и подходит на круглый год. Большинство песочных печений отлично держат форму, поэтому их можно украшать.

Безе

На удивление простые и совершенно безжирные, безе создают сладкое угощение в холодные месяцы. Вам понадобятся лишь яичные белки и сахар. В зависимости от вашего желания добавить декор, можно добавить несколько капель пищевого красителя или превратить печенье в забавный проект с детьми.

Крансекаке

Ищете эффектный съедобный центр, который требует лишь четырех ингредиентов? Тогда вам стоит попробовать норвежское крансекаке. Для теста нужны миндальная мука, сахарная пудра, яичный белок и пара капель миндального экстракта.

Печенье с арахисовым маслом

Не нужно уговаривать кого-либо приготовить печенье с арахисовым маслом. Его можно сделать всего из трех ингредиентов. Микса из арахисового масла, сахара и яйца достаточно для создания вашего праздничного печенья.

Печенье амаретти

Ещё одно готовится практически само — амаретти, итальянское миндальное печенье с простым списком ингредиентов.

Кокосовые макаруны

Это не те французские миндальные лакомства, которые мы обычно видим в витринах. Мы говорим о больших кусках жевательного кокоса. Макаруны — это рай для любителя кокоса и готовятся очень просто. Вам понадобятся сладкие кокосовые хлопья, связующее и подсластитель.

Безмукойные шоколадные печенья

Для печенья, напоминающего вкусом густое шоколадное пирожное, попробуйте эти шоколадные печенья без муки. Они удивительно насыщенные и простые в приготовлении.

Миндальные кружевные печенья

Несмотря на их деликатный и сложный вид, кружевные печенья очень просты в приготовлении.

Сахарные печенья

Сахарное печенье — это классика. Из нескольких ингредиентов вы можете создать универсальную смесь для печенья, формируя её в комки или раскатывая для фигурных форм.

Печенье с Нутеллой

Вместо того, чтобы просто съесть Нутеллу ложкой, лучше приготовить вкусное печенье с таким же насыщенным вкусом, которое удобно брать в руки.

Шоколадно-миндальное печенье

Минимальное количество ингредиентов позволяет создать минимальные усилия. Просто добавьте все ингредиенты в миску, перемешайте, сформируйте печенья и выпекайте.

Источник: LifeHacker