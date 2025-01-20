Утечка iOS 19: обновлённая камера впечатляет, но не хватает желаемой функции

Утечка iOS 19 намекает на значительное обновление приложения Камера для iPhone

Прототипы, основанные на утечке, показывают упрощенный дизайн, вдохновленный Vision Pro

Полный запуск iOS 19 ожидается в сентябре

В последние несколько лет приложение Камера на iPhone обзавелось множеством новых функций, таких как Фотостили и Apple ProRAW. Однако Apple до сих пор не организовала их в интуитивно понятном порядке. К счастью, новая утечка iOS 19 показывает, что это скоро изменится. Реклама

Утечки информации о iOS случаются довольно редко, так что эту новость я воспринимаю с осторожностью. Однако источник, YouTube-канал Front Page Tech, известен своей надежностью. Его представители утверждают, что их прототипы основаны на информации от контактов внутри Apple.

Что нового ожидается?

Согласно утечке, Apple заменит запутанный интерфейс Камеры в iOS 18 на более чистый и упрощенный вид, вдохновленный Apple Vision Pro. Больше не будет утомительного ряда из восьми режимов для фото и видео — они будут скрыты за простым переключателем.

Это означает, что некоторые функции камеры станут немного менее заметными. Например, функция QuickTake, позволяющая делать серийные снимки и видеозапись, будет спрятана в кнопке затвора. Тем не менее, приложение Камера необходимо привести в порядок. Надеюсь, iOS 19 также исправит недоразумения с раскрывающейся стрелкой, открывающей иконки в нижней части экрана, о существовании которых многие пользователи даже не знают.

В верхней части интерфейса Камеры также произойдут изменения. Появится более наглядный способ выбора видео параметров, таких как разрешение и частота кадров. Предполагается, что Apple найдет способ сохранить быстрый доступ к функционалам, таким как режим Действия и фокусные расстояния, которые, по всей видимости, отсутствуют в этом макете.

Отсутствующая функция

На протяжении нескольких лет я надеялся, что iPhone получит профессиональный режим для фото, но, к сожалению, на это пока нет намеков в утечках iOS 19. Apple показывает признаки движения в этом направлении для видео, но только через отдельные приложения, такие как Final Cut Pro для iPad.

Apple добавила множество профессиональных фотофункций в iOS, многие из которых скрыты в меню Настройки. Однако одной из возможных идей для устранения загроможденности интерфейса Камеры могло бы быть наличие переключателя между режимами «наведи и снимай» и «Про». Редизайн iOS 19 выглядит как хороший опыт для фотолюбителей, но режим «Про» мог бы значительно расширить функционал.

Хотя Apple, возможно, не спешит добавлять полноценный профессиональный режим в Камеру, обновление, изображенное в утечке iOS 19, явно является шагом в правильном направлении. Возможно, оно даже намекает на более широкий редизайн iOS — крупнейшее визуальное обновление с момента iOS 7 в 2013 году.

Источник: TechRadar