Путеводитель по историческому центру Мехико

Центральный район Исторического центра является сердцем Мехико и старейшим районом города, охватывающим площадь около 9,7 кв.км, что делает его самым крупным центром города в Латинской Америке. История и архитектурное наследие района восходят к 1325 году, когда была основана столица древних ацтеков – Теночтитлан.

Ацтеки, правители Империи, возвели Теночтитлан на острове в долине Мехико, среди множества озер. В течение более семи столетий он остается социальным, культурным, политическим и экономическим центром как Мехико, так и всей мексиканской нации. Прогуливаясь по Историческому центру, можно погрузиться в различные исторические слои города: от развалин Храма Майор, который жители Мексики считали центром Вселенной, до колониальных зданий, таких как Национальный дворец и Собор Метрополитана. Реклама

Ранее Исторический центр считался рабочим районом. Однако после реконструкции некоторых зданий сюда переехали представители молодого среднего класса, что привнесло новую динамику в жизнь этого уникального и энергичного района.

Район ежедневно посещают миллионы людей для работы, покупок и прогулок. Здесь наблюдается тяжелое движение как автомобилей, так и пешеходов, поскольку именно через него проходят все виды общественного транспорта. Метро – отличный способ добраться до Исторического центра, но лучше избегать часа пик, а основные станции – Сокало, Альенде и Беллас Артес – оптимальны для посещения достопримечательностей.

Площадь Сокало – главная площадь Мехико, часто используемая для проведения культурных, спортивных и музыкальных мероприятий, а также политических митингов. Планируя свой визит в Исторический центр, стоит учесть пробки и возможные перекрытия дорог. Близлежащие районы, такие как Рома и Хуарес, находятся относительно близко, но из-за трафика время в пути может значительно увеличиться.

Проживание в Историческом центре сопряжено с определенными сложностями, такими как задержки прибытия автомобилей служб такси и необходимость постоянных поездок в другие популярные районы. Атмосфера здесь может быть немного напряженной, особенно в выходные дни. Тем не менее, это захватывающее место для проживания с неповторимой атмосферой и энергией.

Для тех, кто ценит экономию и программы лояльности, отель в районе Исторического центра предлагает удобства, такие как бассейн и спа, а из некоторых номеров открывается вид на один из самых известных парков города. В окрестностях можно попробовать традиционные блюда мексиканской кухни в небольших местных кафе.

Исторический центр известен множеством музеев и исторических зданий. Мексиканский художник Диего Ривера, в сотрудничестве с правительством в 1930-е годы, украсил росписями несколько ключевых общественных зданий в городе. Также заслуживают внимания такие исторические достопримечательности, как Кафедральный Собор и Музей Храм Майор. Важно отметить, что для посещения некоторых мест могут потребоваться пропуска и удостоверения личности.

Центральный район входит в число самых посещаемых туристических зон города благодаря многочисленным музеям и историческим объектам. Здание, где находится Театр искусств, безусловно, стоит посетить, чтобы насладиться уникальными представлениями, такими как балет или оркестровый концерт. Билеты стоит приобретать заранее, так как спрос на такие мероприятия высок.

Любителям шопинга стоит заглянуть на ремесленный рынок, предлагающий широкий выбор изделий из различных регионов. Тем, кто предпочитает покупать аутентичные изделия, следует посетить магазин, специализирующийся на товарах местных мастеров.

Наконец, посещение одной из местных пекарен является обязательным пунктом программы для сладкоежек. Шум Исторического центра может показаться подавляющим, так что стоит сохранять бдительность и следить за личными вещами. Условия требуют использования удобной обуви и головного убора для защиты от солнца, а также легкой куртки на случай дождя, который часто бывает в летний сезон.

Источник: LonelyPlanet