Новые стабилизированные бинокли Fujifilm обеспечивают ещё большее увеличение

Fujifilm представляет новые бинокли TS-L2040 и TS-L1640

Компания Fujifilm анонсировала выход новых моделей биноклей с стабилизацией изображения – TS-L2040 и TS-L1640. Обе модели поступят в продажу 31 января 2025 года. TS-L2040, поддерживающий 20-кратное увеличение, будет стоить $1,299.95, а более доступный TS-L1640 с увеличением в 16 раз – $1,199.95. Реклама

Особенности оптики и использование

Бинокли с увеличением более 10x сложны в использовании без штатива или твёрдой опоры. Причина в том, что даже незначительные движения рук приводят к значительным искажениям изображения, и у человека недостаточно стабильности, чтобы удерживать их устойчиво вручную. Это делает фокусировку на объектах на большом расстоянии затруднительной.

Компактность и легкость

Новая модель TS-L2040 компании Fujifilm заметно легче и меньше предыдущих флагманских моделей компании, которые примерно на фунт тяжелее. За счет этого бинокли легче переносить во время пешеходных прогулок, что особенно будет полезно для орнитологов.

Технология стабилизации

В новых моделях используются призмы на стабилизаторе, обеспечивающие электрическую стабилизацию изображения с отклонением в плюс-минус три градуса. Старшая модель TS-X14x40 по-прежнему остается в линейке. Несмотря на её больший вес и только 14-кратное увеличение, она имеет более прочный корпус и плюс-минус шесть градусов стабилизации, что делает её более подходящей для использования на водных объектах.

Сравнение и рекомендации

В видео, сравнивающем старую и новую модели, технический эксперт Fujifilm Михаил Бульбенко отметил, что старые бинокли по-прежнему лучше подходят для мореплавания из-за большей устойчивости к движению.

Элементы питания и дополнительные функции

Обе новые модели питаются от двух батареек типа AAA, обеспечивающих до 30 часов стабилизации изображения. Бинокли автоматически выключаются через 60 минут бездействия, что означает, что если вы планируете выезд на выходные, дополнительных батареек может не понадобиться.

Светосила линз

Новые модели оснащены объективами диаметром 40 мм, что улучшает яркость за счёт большего количества света. Для сравнения, самые дешёвые стабилизированные бинокли Fujifilm TS12x28WP по цене $749.95 имеют объективы диаметром всего 28 мм.

Таким образом, Fujifilm продолжает расширять ассортимент своих стабилизированных биноклей, предлагая более легкие и удобные в использовании модели с высокой степенью увеличения и отличной стабилизацией.

Источник: TheVerge