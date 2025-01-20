Новые слухи: Nvidia RTX 5090 и 5080 могут стать дефицитом покупок в будущем

Проблемы с поставками Nvidia Blackwell: слухи о дефиците

Поставки видеокарты RTX 5090 могут быть крайне ограничены

RTX 5080 обещает более доступное предложение, но тоже может быть трудно найти в начале продаж

Согласно новым слухам, возможен дефицит видеокарт серии RTX 5000 при их выходе. Эти слухи не впервые появляются в различных источниках. Реклама

На этот раз информация поступила от пользователя YouTube канала под названием Moore’s Law is Dead (MLID), который обсуждал состояние поставок Blackwell в своем последнем видео.

Основная информация заключается в том, что с количеством карт RTX 5090 при запуске всё плохо. И ситуация с RTX 5080 также вызывает опасения.

Первый источник MLID, работающий в дистрибьюторской компании в США, сообщил, что у них будет около 20 плат для RTX 5080 и вообще никаких для флагмана. Это означает нулевой запас для RTX 5090, что выглядит крайне тревожно.

Ожидаемая квота в 20 плат для RTX 5080 относится к первому месяцу продаж, и для сравнения: у этого дистрибьютора на момент запуска RTX 4080 в 2022 году было несколько сотен плат. Таким образом, возможно, RTX 5080 будет поступать в десять раз меньшем количестве.

Второй источник, производитель видеокарт, заявил, что их компания имеет такое же количество плат RTX 5090, как и RTX 3090, запасы которой были очень ограничены. Что касается RTX 5080, предполагается, что её поставки составят ‘фракцию’ от тех, что были для RTX 4080, хотя это будет не настолько плохо, как десятая часть — скорее, треть или половина от того уровня.

Еще один источник в Европе сообщил, что RTX 5090 станет «очень редкой», но RTX 5080, похоже, будет обладать «приличными» уровнями запасов на момент начала продаж.

Важно отметить, что эти слухи касаются сторонних видеокарт Blackwell и не применимы к собственным моделям Nvidia Founders Edition, RTX 5090 и 5080.

MLID также общался с контактом из Nvidia, который отметил, что служебный магазин для сотрудников не получит много Founders Edition RTX 5090 на запуск. Этот же контакт добавил, что RTX 4090 было легко приобрести в этом магазине по значительно уменьшенной цене.

Анализ: Предостережения и более оптимистичный взгляд

Естественно, все эти данные следует воспринимать с осторожностью. Это лишь несколько источников, и представить точную картину они не могут, даже если это инсайдеры, работающие у дистрибьюторов.

Тем не менее, существует некоторое различие в данных о RTX 5080: одни источники говорят о достаточно приемлемых запасах, упоминая, что это будет треть или половина от того, что было с RTX 4080. Это не столь пессимистично, как некоторые другие оценки, но даже эти количества не должны внушать оптимизм. Маркетинговая популярность RTX 5080 может быть выше, что даже при относительной доступности может привести к быстрому распродаже.

Что касается Founders Edition, пока нет достоверных данных на их счет. Однако Nvidia, вероятно, не будет акцентировать внимание на производстве большого количества RTX 5090 — будь то собственные версии или версии третьих сторон. Во-первых, из-за отсутствия прямой конкуренции со стороны AMD RDNA 4, а во-вторых, из-за намерения Nvidia использовать высокопроизводительные чипы Blackwell для разработки ИИ, где находятся основные доходы.

Все это оставляет мало поводов для оптимизма относительно общих поставок серии RTX 5000. Также стоит отметить, что недавние отчеты указывают на вероятность высокого спроса и дефицита видеокарт нового поколения от Nvidia.

Источник: TechRadar