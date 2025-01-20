Дональд Трамп вновь официально стал президентом

20.01.2025
Дональд Трамп предупреждает Google о возможном закрытии. Дональд Трамп предупреждает Google о возможном закрытии.

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Хотя мы уже пережили президентство Трампа, начавшееся в 2016 году, этот срок может значительно отличаться от первого, особенно в отношении регулирования технологий.

Существует веская причина для генеральных директоров искать сближения с Трампом. В ближайшие четыре года решения президента могут влиять на их компании и сотрудников в самых разных областях. Мы будем следить за следующими аспектами:

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  • Трамп заявил, что в свой первый день в Овальном кабинете он подпишет «десятки исполнительных приказов». Предполагается, что они будут охватывать политику на границе, вопросы окружающей среды, торговлю и, возможно, даже отсрочку запрета на TikTok. Если это будет сопоставимо с первым сроком, многие из этих приказов могут быть оспорены в суде — и результаты покажут, насколько серьезно Трамп сможет контролировать свою власть в этот раз.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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