Запуск крипто-монеты Дональда Трампа побил рекорды: что ожидать дальше?

Большая часть криптовалютного сообщества связывает свои надежды с новой администрацией Дональда Трампа, ожидая от нее значительных изменений в отрасли. Этот оптимизм в основном основан на предвыборных обещаниях Трампа, которые, как многие полагают, могут открыть новую эру политики, благоприятствующей принятию криптовалют и инновациям.

Несмотря на то, что администрация еще официально не начала свою работу, недавние рыночные тренды дали предварительное представление о том возбуждении, которое она может привнести в сектор. Это предвкушение связано с недавно запущенной мемной криптовалютой Дональда Трампа, OFFICIAL TRUMP, привлекшей волну энтузиазма, сопоставимую с бычьим рынком 2021 года. Эта валюта не только оказалась на первых полосах газет, но и вызвала вопросы о будущем индустрии. Реклама

Рекордный дебют монеты Трампа

17 января 2025 года Дональд Трамп сделал неожиданное заявление на платформе X, объявив о выпуске $TRUMP, мемной криптовалюты, связанной с его именем и наследием.

По данным официального сайта мемкоина, он был создан в признание «Мужеству и Силе» Трампа 13 июля 2024 года. Первоначально высказывались сомнения относительно легитимности $TRUMP, однако вскоре последовали официальные подтверждения, и инвесторы начали массово скупать валюту.

Мемкоин, который был запущен на сети Solana, был немедленно размещен на крупных криптобиржах, таких как Bybit, KuCoin и Bitget. Это привело к значительному росту его стоимости в считанные часы, и он быстро поднялся в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации.

Некоторые криптоаналитики выразили обеспокоенность распределением мемкоина, так как 80% из 1 миллиарда созданных токенов $TRUMP были распределены среди эмитентов. Однако это не остановило покупателей, и как опытные, так и новые инвесторы продолжили инвестировать.

На момент написания статьи официальный мемкоин Трампа торгуется по цене $42.2 с рыночной капитализацией $9.39 миллиарда, полной разбавленной стоимостью $46.93 миллиарда и объемом торгов за 24 часа в $11.24 миллиарда. Масштаб этих показателей был беспрецедентным, и мемкоин официально побил предыдущие рекорды по торговой активности и объему среди новых криптовалют.

Мемкоин также спровоцировал спрос на Solana, его материнскую блокчейн-платформу. Это, в свою очередь, привело к двузначному росту цены Solana за последние 24 часа, и она теперь торгуется на новом историческом максимуме выше $275.

Куда движется криптовалютная индустрия?

Создание мемной криптовалюты избранным президентом США было беспрецедентным событием, но это, безусловно, демонстрирует положительное отношение Трампа к криптовалютам. Таким образом, запуск $TRUMP, вероятно, будет иметь последствия, выходящие за рамки его непосредственного успеха. Это может стать необходимым импульсом для возвращения бычьего рынка, аналогичного 2021 году.

Запуск мемкоина также подчеркнул растущее взаимодействие между политикой и криптовалютами. Недавние обсуждения, касающиеся создания резерва в биткоинах и приоритета цифровым валютам на территории США, таким как Solana и XRP, подчеркивают роль цифровых активов в формировании финансовой политики при лидерестве Трампа.

Интересно отметить, что успех мемной криптовалюты не затмил текущий рост биткоина. Главная криптовалюта продолжает свой подъем выше отметки $100,000 вместе с притоками в Official Trump ($TRUMP).

Источник: Bitcoinist