Прогноз цены Dogecoin (DOGE): Политическая поддержка вселяет надежды на рост.

Недавний всплеск активности «китов» в Dogecoin породил предположения, что мем-криптовалюта может находиться на пороге значительного роста. За последний день объемы торгов DOGE выросли почти на 20%.

Этот увеличенный спрос и сокращение циркулирующего предложения могут способствовать росту цены, особенно на фоне глобальных политических событий и поддержки влиятельных лиц, таких как Илон Маск. Реклама

На момент публикации DOGE торгуется по цене $0.3734, что представляет собой рост на 15% за последнюю неделю, несмотря на снижение на 3% за прошедший день. Теперь мем-токен занимает седьмое место на CoinMarketCap с капитализацией более $54 миллиардов.

Всплеск активности китов

В период повышенной волатильности на криптовалютном рынке Dogecoin демонстрирует значительные движения. Несмотря на резкие ценовые колебания Bitcoin, Dogecoin стабильно колеблется в диапазоне от $0.31 до $0.41 с 1 января.

Сейчас, при цене около $0.37, мем-криптовалюта испытывает всплеск торговой активности, что свидетельствует о росте спроса на нее. По данным CoinMarketCap, токен вырос на 20% за последние 24 часа, достигнув более $9 миллиардов.

Это может также подтолкнуть мелких инвесторов к выходу на рынок, что еще больше придаст импульс росту. Помимо увеличенной активности, есть и другие факторы, которые могут способствовать росту Dogecoin. Вступление в должность Дональда Трампа как 47-го президента США привлекло внимание многих в криптосообществе.

Во время своей кампании Трамп сделал про-криптовалютные обещания, и ожидается, что его администрация уделит этой отрасли больше внимания. Участие Илона Маска в администрации Трампа является еще одним элементом, который может пойти на пользу Dogecoin.

Роль Маска в вопросах DOGE

Маск, убежденный сторонник Dogecoin, активно обсуждает Департамент государственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE), которому поручено сокращение бюрократических неэффективностей в правительстве США.

Эта связь между новой ролью Маска и тикером Dogecoin создала оптимизм среди сторонников DOGE. Многие полагают, что влияние Маска в администрации может положительно сказаться на стоимости Dogecoin.

Однако недавно созданный департамент DOGE не обошелся без противоречий. Национальные адвокаты по безопасности, общественная адвокатская фирма, готовят иск против агентства за якобы нарушение Федерального закона о консультативных комитетах, как сообщила газета «Вашингтон пост».

С учетом столь значительных политических и экономических факторов Dogecoin находится на интересном перепутье. В то время как его цена остается волатильной, растущая поддержка со стороны как влиятельных фигур, так и крупных инвесторов может привести к росту цены, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Источник: Financemagnates