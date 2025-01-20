Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни.

16 января 2025 года, 13:50 по восточному времени

Дэвид Линч, режиссёр, отмеченный за свои уникально мрачные видения в таких фильмах, как «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также в телевизионном сериале «Твин Пикс», ушёл из жизни за несколько дней до своего 79-летия. Реклама

Его семья объявила о его смерти в посте на Facebook в четверг. Причина смерти и место его кончины не были сразу обнародованы, однако Линч откровенно говорил о своём эмфиземе.

«Просим о приватности в это время. В мире возникла большая пустота после его ухода. Но, как бы он сказал, «Следите за пончиком, а не за дыркой в нём»», — говорится в сообщении. «Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и синим небом повсюду».

Линч, давний художник, совершил прорыв в 1970-х годах с сюрреалистическим фильмом «Голова-ластик» и редко переставал удивлять и вдохновлять аудиторию и коллег в последующие десятилетия. Его значимые работы варьировались от неонуара «Малхолланд Драйв» до искаженной готики «Синего бархата» и эклектичного сериала «Твин Пикс».

Другие его заслуги включают криминальную историю «Дикие сердцем», лауреата Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля; биографическую драму «Человек-слон» и простой и прямолинейный фильм для всей семьи «Простая история».

Источник: Time