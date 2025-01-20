Исследование с участием более 1700 маркетологов со всего мира

Основные направления в маркетинге в 2025 году

Введение

Если вы похожи на меня, то, возможно, тоже желаете иметь больше времени и ресурсов для реализации ваших рабочих планов, осмысления инновационных идей, улучшения своих знаний о цифровых маркетинговых трендах и предоставления вашим аудиториям незабываемых впечатлений от взаимодействия с брендом. Именно поэтому я подготовил обзор ключевых маркетинговых трендов на 2025 год.

Искусственный интеллект в маркетинге Реклама

Искусственный интеллект ускоряет создание контента В 2024 году использование ИИ в маркетинге выросло с головокружительной скоростью. Маркетологи особенно активно применяют ИИ для создания контента, чтобы справляться с растущими потребностями. Некоторые используют ИИ для создания черновиков с нуля, а другие – для адаптации контента из одного формата в другой. Наиболее популярные случаи использования ИИ: Создание контента (использование генеративного ИИ для написания текста, создания изображений и генерации идей) — 43%

(использование генеративного ИИ для написания текста, создания изображений и генерации идей) — 43% Исследования (генеративный ИИ для маркетинговых исследований и анализа данных) — 34%

(генеративный ИИ для маркетинговых исследований и анализа данных) — 34% Мозговой штурм (генерация идей для контента) — 27%

(генерация идей для контента) — 27% Обучение новым навыкам (помощь в освоении функций Excel и других) — 40%

(помощь в освоении функций Excel и других) — 40% Анализ данных и отчетность (обработка и анализ маркетинговых данных) — 35% Проблемы интеграции ИИ в рабочие процессы Несмотря на популярность ИИ, многие маркетологи всё еще испытывают трудности с эффективным использованием этих инструментов. Неуверенность в способности интегрировать ИИ в свои стратегии и оценивать его влияние остаётся у значительной части специалистов. Человеческий вклад в эпоху ИИ Хотя ИИ предоставляет мощные инструменты, его замена человеческого творчества маловероятна. Большинство специалистов редактируют контент, созданный ИИ, что подчеркивает его роль как помощника, а не полноценного разработчика.

Социальные сети и маркетинг

Социальные сети — канал с наивысшим ROI В 2025 году основное внимание будет уделяться контенту для социальных сетей. Социальные сети станут основным каналом для взаимодействия с разными возрастными группами. Facebook остается мощной платформой Несмотря на слухи о снижении популярности, Facebook продолжает оставаться ведущей платформой с высоким показательом возврата инвестиций. Противостояние платформ Threads и X Борьба между платформами Threads и X (ранее Twitter) будет продолжаться. Планируются инвестиции в обе платформы в 2025 году.

Визуальная составляющая маркетинга

Растет популярность визуального сторителлинга Визуальные форматы, такие как короткие видео, изображения и прямые трансляции, становятся наиболее популярными и эффективными. Нишевая инфлюенсер-маркетинг Малые инфлюенсеры с менее чем 100 000 подписчиков становятся более доверенными и лояльными лицами для брендов. Они обеспечивают доступ к узким и сплоченным сообществам.

Личные данные и персонализация

Изменения в области конфиденциальности данных Возросшие требования к конфиденциальности данных создают вызовы для маркетологов, требуя от них более изощрённых подходов к обработке информации. Персонализация становится жизненно необходимой Персонализация клиентского опыта влияет на продажи и требует высокого качества данных о целевой аудитории, что создаёт дополнительные вызовы для маркетологов. Проблемы с разрозненными данными и департаментальными барьерами Необходимость интеграции данных из разных источников и департаментов остаётся сложной задачей, препятствующей созданию единого источника правды. Необходимость быть ориентированным на данные Использование данных для информирования о маркетинговых стратегиях становится обязательным условием успеха в современном мире.

Заключение

Современный маркетинговый ландшафт становится всё более сложным и требует от специалистов постоянного обновления своих знаний и навыков. Внимание к ключевым трендам поможет оставаться конкурентоспособными и достигать успеха в изменяющемся мире.

Источник: HubSpot