Исследование с участием более 1700 маркетологов со всего мира

Основные направления в маркетинге в 2025 году
Введение
Если вы похожи на меня, то, возможно, тоже желаете иметь больше времени и ресурсов для реализации ваших рабочих планов, осмысления инновационных идей, улучшения своих знаний о цифровых маркетинговых трендах и предоставления вашим аудиториям незабываемых впечатлений от взаимодействия с брендом. Именно поэтому я подготовил обзор ключевых маркетинговых трендов на 2025 год.
Искусственный интеллект в маркетинге
-
Искусственный интеллект ускоряет создание контента В 2024 году использование ИИ в маркетинге выросло с головокружительной скоростью. Маркетологи особенно активно применяют ИИ для создания контента, чтобы справляться с растущими потребностями. Некоторые используют ИИ для создания черновиков с нуля, а другие – для адаптации контента из одного формата в другой. Наиболее популярные случаи использования ИИ:
- Создание контента (использование генеративного ИИ для написания текста, создания изображений и генерации идей) — 43%
- Исследования (генеративный ИИ для маркетинговых исследований и анализа данных) — 34%
- Мозговой штурм (генерация идей для контента) — 27%
- Обучение новым навыкам (помощь в освоении функций Excel и других) — 40%
- Анализ данных и отчетность (обработка и анализ маркетинговых данных) — 35%
-
Проблемы интеграции ИИ в рабочие процессы Несмотря на популярность ИИ, многие маркетологи всё еще испытывают трудности с эффективным использованием этих инструментов. Неуверенность в способности интегрировать ИИ в свои стратегии и оценивать его влияние остаётся у значительной части специалистов.
- Человеческий вклад в эпоху ИИ Хотя ИИ предоставляет мощные инструменты, его замена человеческого творчества маловероятна. Большинство специалистов редактируют контент, созданный ИИ, что подчеркивает его роль как помощника, а не полноценного разработчика.
Социальные сети и маркетинг
-
Социальные сети — канал с наивысшим ROI В 2025 году основное внимание будет уделяться контенту для социальных сетей. Социальные сети станут основным каналом для взаимодействия с разными возрастными группами.
-
Facebook остается мощной платформой Несмотря на слухи о снижении популярности, Facebook продолжает оставаться ведущей платформой с высоким показательом возврата инвестиций.
- Противостояние платформ Threads и X Борьба между платформами Threads и X (ранее Twitter) будет продолжаться. Планируются инвестиции в обе платформы в 2025 году.
Визуальная составляющая маркетинга
-
Растет популярность визуального сторителлинга Визуальные форматы, такие как короткие видео, изображения и прямые трансляции, становятся наиболее популярными и эффективными.
- Нишевая инфлюенсер-маркетинг Малые инфлюенсеры с менее чем 100 000 подписчиков становятся более доверенными и лояльными лицами для брендов. Они обеспечивают доступ к узким и сплоченным сообществам.
Личные данные и персонализация
-
Изменения в области конфиденциальности данных Возросшие требования к конфиденциальности данных создают вызовы для маркетологов, требуя от них более изощрённых подходов к обработке информации.
-
Персонализация становится жизненно необходимой Персонализация клиентского опыта влияет на продажи и требует высокого качества данных о целевой аудитории, что создаёт дополнительные вызовы для маркетологов.
-
Проблемы с разрозненными данными и департаментальными барьерами Необходимость интеграции данных из разных источников и департаментов остаётся сложной задачей, препятствующей созданию единого источника правды.
- Необходимость быть ориентированным на данные Использование данных для информирования о маркетинговых стратегиях становится обязательным условием успеха в современном мире.
Заключение
Современный маркетинговый ландшафт становится всё более сложным и требует от специалистов постоянного обновления своих знаний и навыков. Внимание к ключевым трендам поможет оставаться конкурентоспособными и достигать успеха в изменяющемся мире.
Источник: HubSpot