Что нужно знать о насилии в Колумбии после провала мирных переговоров

Богота, Колумбия — В минувшие выходные на северо-востоке Колумбии погибли более 80 человек. Это произошло после неудачных попыток правительства провести мирные переговоры с Армией национального освобождения, сообщил колумбийский чиновник.

Более двадцати человек получили ранения в ходе насилия, из-за которого тысячи вынуждены были покинуть свои дома. Армия Колумбии срочно эвакуировала людей в воскресенье, рассказал губернатор Северного Сантандера Уильям Вильямисар, где случилось большинство нападений. Реклама

Среди жертв — лидер общины Кармело Герреро и семь человек, стремившихся подписать мирное соглашение, согласно отчету, опубликованному правительственным уполномоченным органом в субботу вечером.

Чиновники сообщили, что нападения произошли в нескольких населенных пунктах региона Кататумбо, граничащего с Венесуэлой, причем как минимум трое участников мирных переговоров были похищены.

Тысячи человек бегут из района, некоторые прячутся в густых лесах поблизости или ищут убежище в государственных приютах.

«Мы оказались между двух огней», — сказал Хуан Гутьеррес, который выбрался с семьей в временное убежище в Тибу после того, как их вынудили оставить животных и вещи. «Нам некогда было собираться… Надеюсь, правительство вспомнит о нас… Сейчас мы беззащитны».

Колумбийская армия спасла десятки людей в воскресенье, включая одну семью и их собаку, чей хозяин прижимал к груди животного упаковку с холодной водой, чтобы охладить его при эвакуации на вертолете.

Министр обороны Иван Веласкес отправился в северо-восточный город Кукута в воскресенье, где провел несколько совещаний по безопасности и призвал вооруженные группы разоружиться.

«Приоритетом является спасение жизней и обеспечение безопасности общин», — сказал он. «Мы разместили наши войска по всему региону».

Чиновники также подготовили 10 тонн продовольствия и гигиенических наборов для примерно 5000 человек в общинах Оканья и Тибу, большинство из которых бежали от насилия.

«Кататумбо нуждается в помощи», — сказал Вильямисар в публичном обращении в субботу. «Мальчики, девочки, молодые люди, подростки, целые семьи прибывают с пустыми руками, на грузовиках, самосвалах, мотоциклах, чем угодно, пешком, чтобы избежать участи жертв этого противостояния».

Нападения произошли после того, как Колумбия в пятницу второй раз за год приостановила переговоры о мире с Армией национального освобождения или ELN.

Правительство Колумбии требует, чтобы ELN прекратила атаки и позволила властям войти в регион для предоставления гуманитарной помощи.

«Перемещение населения убивает нас в этом регионе», — заявил Хосе Тринидад, муниципальный чиновник из города Конвенсьон, расположенного в Северном Сантандере. «Мы боимся, что кризис усугубится».

Тринидад призвал повстанческие группы за стол переговоров и выработать новое соглашение, чтобы «мирное население не должно было страдать от нынешних последствий».

ELN ведет конфликт в Кататумбо с бывшими членами Революционных вооруженных сил Колумбии, или FARC, которая распустилась после подписания мирного соглашения с правительством в 2016 году. Они борются за контроль над стратегической приграничной зоной, где находятся плантации коки.

В заявлении от субботы ELN заявила, что предупреждала бывших участников FARC, что если те «продолжат нападения на население, то не останется никакого выхода, кроме как вооруженное противостояние». ELN обвинила экс-боевиков FARC в нескольких убийствах в этом районе, включая убийство 15 января супружеской пары и их 9-месячного ребенка.

Командующий армией генерал Луис Эмилио Кардозо Санта Мария в субботу сообщил, что власти усиливают гуманитарный коридор между Тибу и Кукута для безопасного прохода людей, вынужденных покинуть свои дома. Он сказал, что также были развернуты специальные городские войска в столицах муниципалитетов, «где имеются риски и царит страх».

ELN пыталась пять раз договориться о мирном соглашении с администрацией президента Густаво Петро, однако переговоры обрывались в результате вспышек насилия. Среди требований ELN — признание их политической повстанческой организацией, что, по мнению критиков, может быть рискованным шагом.

Источник: Time