Вице-президент Китая встретился с Дж.Д. Вэнсом и Илоном Маском накануне инаугурации.

ПЕКИН — На кануне инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне вице-президент Китая провел встречи с избранным вице-президентом США и американскими бизнес-лидерами, включая илона Маска, чтобы обсудить продолжающиеся напряженности между двумя крупными державами в области торговли и технологий.

Хань Чжэн, представляющий президента Китая Си Цзиньпина на инаугурации, обсудил широкий круг вопросов, включая проблемы с фентанилом, балансировку торговли и региональную стабильность с Дж. Д. Вансом, по данным команды переходного периода Трампа. Реклама

Хань подчеркнул значительные общие интересы и огромные возможности для сотрудничества между США и Китаем в экономических и торговых отношениях, несмотря на существующие разногласия и трения, согласно сообщению по итогам его встречи с Вансом, выпущенному Министерством иностранных дел Китая в понедельник.

Трамп угрожал ввести тарифы и другие меры в отношении Китая во втором сроке своего пребывания на посту, но также намекнул на возможное сотрудничество по вопросам, таким как региональные конфликты и ограничение экспорта веществ, используемых в производстве фентанила.

В нетрадиционном ходе, Трамп в прошлом месяце пригласил Си на свою инаугурацию. Ранее ни один глава государства не совершал официальный визит в США на инаугурацию, согласно историческим записям Государственного департамента.

Хотя Си лично не прибудет на мероприятие, в пятницу он и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговлю, фентанил и TikTok. Китайское приложение социальных сетей восстановило работу для пользователей в США в воскресенье, всего через несколько часов после отключения в ответ на федеральный запрет, который Трамп заявил, что приостановит своим указом в понедельник.

Хань также встретился с Маском и другими ведущими американскими бизнесменами, включая представителей Американо-Китайского бизнес-совета и Торговой палаты США в Вашингтоне, по данным Министерства иностранных дел Китая.

Китайский вице-президент подтвердил обещания о более благоприятной деловой среде для иностранных компаний в Китае и выразил надежды на продолжение расширения американских инвестиций в страну.

Маск, чья компания Tesla имеет завод в Шанхае, выложил пост на своей платформе X после встречи, заявив, что он всегда выступал против запрета TikTok, так как это противоречит свободе слова.

«При этом текущая ситуация, когда TikTok разрешено работать в Америке, а X не может работать в Китае, является несбалансированной», — написал он. «Что-то нужно менять.»

Платформа X запрещена в Китае наряду с другими крупными американскими социальными сетями и новостными приложениями, включая YouTube, Google, Facebook и многие крупнейшие американские СМИ.

Источник: Time