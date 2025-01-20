Неожиданное приложение от Canon предлагает беспроводную трансляцию с нескольких устройств

Canon представила новое приложение для iOS и iPadOS под названием Live Switcher Mobile. Это приложение позволяет стримерам и создателям контента, включая геймеров, переключаться между несколькими устройствами во время трансляции.

В этом объявлении есть два интересных момента. Во-первых, его сделала Canon Inc. в Японии, а не Canon USA, что является довольно редким случаем, поскольку большинство новинок компании анонсируются при поддержке Canon USA. Во-вторых, Live Switcher Mobile — это продукт Canon, который пока не интегрируется с камерами Canon. Реклама

Live Switcher Mobile описывается как приложение для смартфонов, которое упрощает работу одиночных операторов, позволяя переключаться между видеопотоками. Оно функционирует с видеопотоками, поступающими от подключенных устройств iPhone и iPad, а не камер Canon.

Основное устройство выполняет роль хоста приложения и основной камеры. С его помощью пользователи могут переключать видеопотоки, применять функцию «картинка-в-картинке», добавлять оверлеи, настраивать поведение переключения камеры и выводить подписи.

К основному устройству могут быть подключены еще одно или два устройства, например, второй iPhone или iPad, для получения дополнительных видеопотоков. Устройства взаимодействуют друг с другом по беспроводной сети, что позволяет избежать необходимости использования проводов между камерами.

Отсутствие проводов позволяет размещать устройства в любом месте, обеспечивая удобный захват видео сверху, динамичные ракурсы и многое другое. Переключение между камерами осуществляется простым нажатием на основное устройство или автоматически через определенные промежутки времени.

Приложение позволяет вводить текст и выбирать оверлеи, включая настроенные под брендинг пользователя.

Приложение Canon Live Switcher Mobile доступно в бесплатной и платной версии. Бесплатная версия позволяет выполнять переключение между камерами, видеть функцию «картинка-в-картинке», накладывать текст, отображать комментарии зрителей из социальных сетей, соединяться с внешними стриминговыми платформами, записывать видео, микшировать аудио и использовать внешние аудиовыходы. Однако бесплатная версия имеет ряд ограничений, таких как наличие рекламы (которая видна только пользователю, а не зрителям) и наложенный водяной знак. Также качество видео ограничено разрешением HD.

Платная версия, стоимостью $17.99 в месяц, устраняет рекламу, позволяет изменять размер и положение функции «картинка-в-картинке», убирает водяной знак, позволяет накладывать изображения с подключенного смартфона и предоставляет разрешение Full HD. Обе версии не поддерживают 4K.

Canon Live Switcher Mobile уже доступно для загрузки.

Источник: PetaPixel