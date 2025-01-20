Обзор принтера Brother HL-L2865DW на TechRadar

Характеристики принтера

Тип: монохромный лазерный принтер

Функции: только печать

Подключение: Ethernet, USB, Wi-Fi

Отсеки для хранения данных: отсутствуют

Максимальная скорость печати: 34 стр./мин (в одностороннем режиме)

Максимальный формат бумаги: Letter/A4

Качество печати: 1,200 x 1,200 dpi

Память: 128MB

Поддержка Apple AirPrint: да

Входящие расходные материалы: черный картридж на 1,200 страниц

Габариты/Вес: 723 x 435 x 285 мм (ШхГхВ) / 71.4 фунта / 7.1 кг Реклама

Обзор принтера Brother Workhorse HL-L2865DW

Brother Workhorse HL-L2865DW — это компактный черно-белый принтер, оснащенный всеми необходимыми функциями для удобной работы как в офисе, так и дома. Он предлагает высокую скорость печати и экономичную монохромную печать, а также ряд полезных функций. Принтер может автоматически печатать с обеих сторон, а встроенный Wi-Fi работает в двух диапазонах частот. Также имеется удобный передний лоток для загрузки бумаги, который подходит для печати на конвертах. Устройство обладает надежной защитой для использования в сетях и экологичными функциями, такими как энергосбережение и экономия тонера.

Дизайн и конструкция

Brother HL-L2865DW отличается сдержанным дизайном и достаточно компактен, чтобы разместиться на рабочем столе. У него есть порты для Ethernet и USB кабелей, а также беспроводное подключение с поддержкой AirPrint. Отсутствие USB-хоста на передней панели компенсируется удобным лотком для ручной подачи бумаги. Несмотря на легкость и пластиковую отделку, которая может показаться экономной, за счет этого цена устройства остается конкурентоспособной. В принтере предусмотрено место для одного высокоемкого черного картриджа, что помогает снизить стоимость печати одной страницы.

Функции и спецификации

Для монохромного устройства Brother HL-L2865DW предлагает множество полезных функций. Его скорость печати впечатляет, особенно в режиме автоматической двусторонней печати, достигая 16 страниц в минуту. В одностороннем режиме это значение увеличивается до 34 страниц в минуту. Принтер оснащен двусторонним дисплеем и поддерживает Ethernet. Главный лоток вмещает 250 страниц формата Letter или A4, а передний вход для одной страницы полезен при единичных заданиях на печать.

Brother также делает шаги к устойчивости, предлагая режим экономии энергии и тонера. Однако, в конструкции не использованы переработанные материалы, а упаковка включает пенополистирол, поэтому в этом вопросе есть потенциал для улучшений.

Установка и эксплуатация

Процесс настройки принтера упрощен благодаря приложению Mobile Connect. После подключения устройства и установки картриджа, приложение на смартфоне помогает установить соединение с Wi-Fi. AirPrint позволяет печатать напрямую с MacBook и iPhone, а также с системами Windows и Chrome OS. С помощью Mobile Connect можно проверять уровень тонера, заказывать новый картридж и обновлять прошивку.

Производительность

В тестах Brother HL-L2865DW продемонстрировал высокую скорость и низкий уровень шума, не превышающий 49 дБ, что делает его одним из самых тихих лазерных принтеров. Он стабильно выполнял печать, за исключением автоматической двусторонней печати на бумаге плотностью выше 105 г/м². Простая печать текста отличается четкостью: текст остается разборчивым даже при уменьшении размера шрифта до двух пунктов. Хотя разрешение 1,200 x 1,200 незначительно выше типичных 600 x 600, это не означает более высокое качество печати. Хорошо проявляются закрашенные области, однако черный тонер не является самым насыщенным.

Расходные материалы

Замена тонера в HL-L2865DW обходится недорого, особенно при использовании картриджа высокой емкости TN830XL, который рассчитан на 3,000 страниц. Стартовый картридж позволяет напечатать 1,200 страниц.

Обслуживание

Лазерные принтеры, в отличие от струйных, не имеют проблемы забивающихся насадок при простое, поэтому требуют меньше обслуживания. Однако, замена барабана необходима после 15,000 страниц, при этом стоимость нового блока DR830 составляет 136 долларов США.

Заключение

Brother HL-L2865DW ярко демонстрирует эффективность черно-белого лазерного принтера как для офиса, так и для дома. Если требуется только черно-белая печать, это устройство является более компактным, простым и экономичным вариантом. Принтер вместителен и его ресурс тонера рассчитан на высокий объем печати. Он надежно выполняет свою работу — выводит на бумагу профессионально выглядящие страницы. Подобная модель предлагает тихую и скоростную печать и доказала свою ценность.

Источник: TechRadar