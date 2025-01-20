Breville обновила свою лучшую кофемашину, и я просто в восторге

Breville представила новую коллекцию кухонных приборов под названием Brass Accents

В набор входит наша топовая кофемашина, Barista Touch Impress.

Это часть общего тренда на отказ от клинической нержавеющей стали на кухне.

Breville обновила несколько своих лучших кухонных приборов к 2025 году, включая нашу топовую кофемашину Barista Touch Impress. Вместо привычной нержавеющей стали, которая долгое время была стандартом для кофемашин, Barista Touch Impress теперь доступна в теплых оттенках металла, сочетая мягкие тона синего, оливково-зеленого и молочно-белого. Реклама

Кофемашина Breville Barista Touch Impress уже долгое время занимает первое место в нашем руководстве по лучшим эспрессо-машинам благодаря простому автоматическому дозированию, помолу, трамбовке и взбиванию молока, что обеспечивает постоянный вкус кофе каждый раз.

«Даже для опытных бариста, у которых мало времени и места, компактная форма и простота настройки различных видов кофе делают Barista Touch Impress чрезвычайно желанной машиной,» — писал наш обозреватель Джоэл Бёрджесс, который присвоил этой машине пять звезд.

Коллекция Brass Accents также включает в себя Breville Toast Select, Smart Oven Air Fryer и Juice Fountain Cold. Набор уже доступен для покупки прямо от Breville и Williams-Sonoma в США.

Естественные оттенки

Обновленные приборы Breville соответствуют тренду на теплые, натуральные оттенки, который мы впервые заметили в прошлом году, когда KitchenAid выпустил свою крайне популярную (и вызывающую споры) серию Evergreen с миксером. Устройство имеет корпус с оттенком шалфея, латунные акценты, рисунки листьев и чашу из настоящей грецкой древесины.

Недавно KitchenAid объявил, что вся его линейка эспрессо-машин теперь доступна в тонком кремовом оттенке, под названием Porcelain White. Последняя кофемашина, которая получила новый облик, была KF60 bean-to-cup-машина, которую я буду обозревать для TechRadar через несколько недель.

Источник: TechRadar