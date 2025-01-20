Распаленный Трамп обещает бурный первый день на шумном митинге.

Когда в воскресенье вечером Дональд Трамп вышел на сцену в арене Капитал Уан в Вашингтоне, округ Колумбия, он, казалось, наслаждался моментом. Перед ним стояли множество сторонников, приехавших из разных уголков страны, чтобы принять участие в его митингах. Он широко раскинул руки и сказал: «Мы победили!» Менее чем за 24 часа до своей второй инаугурации он пообещал серьезные изменения в стране в первые часы своего второго срока.

Во время своей кампании Трамп заявлял, что уже «в первый день будет диктатором», чтобы ускорить депортации и открыть земли для добычи нефти. Судя по тому, что он сказал в воскресенье, он намерен выполнить эти обещания и даже больше. Реклама

«Завтра вы увидите кое-что особенное», ‒ заявил Трамп. «Вы увидите указы, которые очень вас порадуют — их будет много».

В течение нескольких часов после инаугурации Трамп сказал, что подпишет документы об отмене многих радикальных действий президента Байдена. Он планирует отменить защиту для трансгендерных спортсменов в школьном спорте, предоставить дополнительные полномочия сотрудникам иммиграционной службы для увеличения депортаций и прекратить практики разнообразия, справедливости и инклюзивности в правительстве.

«К вечеру завтрашнего дня вторжение на наши границы будет остановлено, все незаконные пересекатели границы, в той или иной форме, будут возвращены домой», ‒ пообещал он.

Трамп намекнул, что планирует масштабные помилования для тех, кто обвиняется в преступлениях, связанных с нападением на Капитолий 6 января 2021 года. «Все будут очень довольны моим решением по заложникам 6 января», ‒ сказал он. Также Трамп пообещал быстро обнародовать федеральные записи об убийствах Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего. Поскольку будущее TikTok остается неопределённым из-за закона, требующего его запрета в США, если китайские владельцы не проявят диверсификацию, Трамп предложил идею допуска к TikTok при условии, что США смогут владеть 50 процентами компании в совместной предприятии.

Ожидается яркое начало.

Последний митинг Трампа перед его возвращением в Белый дом включал выступления Kid Rock и Village People, а также разогревающие речи от генерального директора Ultimate Fighting Championship Даны Уайта, его сына Дона-младшего, снохи и заместителя председателя Республиканского национального комитета Лары Трамп и ярого советника по политике Стивена Миллера.

В канун Дня инаугурации в мире Трампа царило настроение удовлетворенности после того, как выборы показали, что четырёхлетнее расследование федеральных властей, уголовные обвинения и политические скандалы не повлияли на его популярность у избирателей. «MAGA сильнее, более едино и решительно настроено, чем когда-либо», ‒ сказал Миллер, который станет заместителем главы администрации по политике уже в понедельник. Он координирует подготовку исполнительных указов, которые будут представлены Трампу. Миллер пообещал, что Трамп немедленно ужесточит пограничный контроль, увеличит количество тех, кто будет подвержен депортации, и отменит защиту для трансгендерных спортсменов. «Не тебе решать, мужчина ты или женщина. Это решение принимает Бог, и его нельзя изменить», ‒ сказал Миллер.

Во время выступления Трамп пригласил на сцену миллиардера Илона Маска, который был встречен бурными аплодисментами. Маск показал себя удивленным и подошел к трибуне после того, как взял за руку сына X, одетого в красный свитер. Маску поручено сократить федеральные расходы на триллионы долларов. «Мы с нетерпением ждем внесения множества изменений. Эта победа — только начало», ‒ сказал Маск.

Сокращение расходов будет сложной задачей с учетом инициатив Трампа. Депортация миллионов нелегально находящихся в стране людей будет затратно и продолжительна по времени, требуя найма тысяч федеральных служащих. Трамп также говорил на митинге о создании «великих железных куполов обороны», что станет отличной возможностью для оборонных подрядчиков.

Источник: Time