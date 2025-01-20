Наушники B&O с заменяемыми батареями критикуют за неудобство замены элементов питания

iFixit оценивает Beoplay Eleven на один из десяти

Батареи в Beoplay Eleven такие же несменяемые, как и в AirPods

Beoplay Eleven сильно отстают от Apple по уровню технологий

Одной из основных особенностей наушников Bang & Olufsen Beoplay Eleven, подчеркивающей их привлекательность, была возможность замены батарей, что обещало продлить срок их службы. Однако, как мы отметили ранее, заменить их можно только с помощью специалистов. И сейчас iFixit изучил вопрос и пришел к выводу, что такие специалисты должны быть очень высококвалифицированными. Реклама

Присвоив наушникам «печальные» один из десяти баллов за ремонтопригодность, iFixit утверждает, что «они настолько неремонтопригодны, что, по нашему мнению, даже не соответствуют будущему регламенту ЕС по батареям 2027 года.» Это примечательно, учитывая, что Bang & Olufsen заявляла соответствие требованиям устойчивости как одну из причин предложения услуги замены батарей.

Почему iFixit критикует заменяемые батареи B&O

Согласно iFixit, замена батарей в местной мастерской не будет возможна, не говоря уже о самостоятельной замене. «Батареи можно обслуживать только в центрах B&O, и дизайн делает самостоятельный ремонт почти невозможным», — отмечает iFixit. Замена требует «специализированного оборудования, нагрева, работы с припаянными и сваренными компонентами.»

Не только это, но и «наш разбор показал, что Beoplay Eleven почти идентичны трёхлетним Beoplay EX с незначительными обновлениями программного обеспечения и микрофона.» Некоторые внутренние элементы даже имеют маркировку Beoplay EX.

Статья iFixit довольно резко критикует продукт. И есть один момент, который особенно может не понравиться Bang & Olufsen: iFixit предполагает, что Beoplay Eleven не являются премиальными наушниками. «Сравнение платы управления и проводки наушников Beoplay Eleven и AirPods показывает, насколько сильно Beoplay Eleven отстают в дизайне аппаратного обеспечения.»

TechRadar обратился к Bang & Olufsen за комментарием и обновит историю, когда получат ответ.

Источник: TechRadar