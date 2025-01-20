BitGo назначает бывшего банкира Citi и Standard Chartered для руководства продажами в Европе.

Бретт Ривз возглавит европейские продажи BitGo

Назначение на новую должность

Компания BitGo, предоставляющая инфраструктуру для цифровых активов, назначила Бретта Ривза на должность главы европейских продаж, одновременно сохраняя его текущую должность руководителя сети Go Network. Более 20 лет опыта работы в ведущих инвестиционных банках в Лондоне должны помочь компании в её расширении на территории Европы.

Укрепление лидирующих позиций в Европе

Расширенная роль Ривза предполагает руководство инициативами по развитию BitGo на европейских рынках. С момента своего прихода в компанию в мае 2024 года он активно вносил вклад в ее развитие. Его назначение совпадает с укреплением позиций компании как в Европейском Союзе, так и в Великобритании. Реклама

Цитата Бретта Ривза

С приходом в BitGo в прошлом году Ривз отметил, что путь был насыщенным и плодотворным. Он подчеркнул, что, кроме расширения бизнеса, акцент делался на получение необходимых лицензий для соблюдения требований MiCA, что позволяет подготовиться к развертыванию услуг по хранению, управлению кошельками, стекингу, торговле и финансированию по всей Европе.

Опыт и профессиональная карьера

Ривз обладает 20-летним опытом в сфере финансовых услуг, занимая позиции в таких ведущих организациях, как Citibank и Nomura. Наибольший срок его службы пришелся на Standard Chartered Bank, где он девять лет занимал должность исполнительного директора по продажам прайм-сервисов для FX и IRS брокерских услуг. Прежде чем прийти в BitGo, он работал руководителем отдела развития бизнеса в Bequant, регулируемом прайм-брокере цифровых активов.

О компании BitGo

Основанная в 2013 году, BitGo обслуживает более 1500 институциональных клиентов в 50 странах и обеспечивает около 20% всех операций с биткоином в сети по стоимости. Компания предоставляет полный спектр услуг, включая хранение, управление кошельками, стекинг, торговлю и финансирование через регулируемые холодные хранилища.

Планы на будущее

С ростом команды и увеличением спроса на надежные и регулируемые решения для цифровых активов, BitGo с оптимизмом смотрит на возможности, которые предоставляет 2025 год.

Получение лицензии в Сингапуре

Кроме того, BitGo получила лицензию Основного платежного института от Монетарного управления Сингапура (MAS) после предварительного одобрения. Регулятивная структура Сингапура соответствует целям BitGo по предоставлению безопасных и регулируемых услуг для цифровых активов в регионе.

Источник: Financemagnates