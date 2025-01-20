Несмотря на успех, Back in Action критикуют – лучше смотрите эти 3 хита с оценкой 90%+

Многие боевики начинают с захватывающего действия. Однако новый фильм Netflix «Back In Action» с Джейми Фоксом и Кэмерон Диаз стартовал с отрицательных отзывов — на платформе Rotten Tomatoes у него всего 24%. Но хорошие новости заключаются в том, что на Netflix сейчас доступно много более успешных фильмов с отличными оценками. Вот три боевика, которые вы точно не пожалеете начать смотреть.

RRR

Этот приключенческий фильм получил восторженные отзывы. Это эпическая история о бесстрашном воине, отправившемся на опасную миссию и столкнувшемся с суровым полицейским, служащим британским властям. Один из рецензентов называет его «одним из самых захватывающих фильмов, которые я видел в этом году». Критики высоко оценили фильм за бесконечное развитие событий, это «один экшен за другим, не утомляющий, но и не скучный.» Зрелищный фильм так же описывается как «взрывной» и считается «великолепным на протяжении всех своих трех часов». Реклама

Rebel Ridge

Когда бывший морпех Терри Ричмонд приезжает в город Шелби Спрингс, чтобы заплатить залог за своего кузена, он оказывается втянутым в противостояние с местной полицией и вовлечен в глубокую конспирацию. Создание Джереми Солнье порадует тех, кто видел его предыдущие фильмы «Blue Ruin» и «Green Room». Это современная интерпретация темы «Первая кровь», которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Hit Man

Основанный на невероятной реальной истории, фильм Ричарда Линклейтера представляет собой сумасшедший нео-нуар с Гленом Пауэллом в главной роли. Он играет профессора философии, работающеого под прикрытием в полиции Нового Орлеана как фиктивный наемный убийца. Этот фильм умело комбинирует элементы классической кинокомедии с элементами триллера и обманчивого повествования, привлекая внимание зрителей захватывающим сюжетом и яркой игрой всех актеров.

Источник: TechRadar