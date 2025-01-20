Коды для Basketball Legends на январь 2025 года

Последнее обновление: 19 января 2025 года: проверены новые коды Basketball Legends!

Если вам нужны дополнительные монеты в Basketball Legends, вы обратились по адресу. Ниже мы собрали все активные коды для Basketball Legends, чтобы вы могли сразу же заработать дополнительную добычу в этой баскетбольной игре на Roblox. Реклама

Активные коды Basketball Legends (январь 2025 года)

Ниже вы найдете список всех действующих и рабочих кодов для Basketball Legends на январь 2025 года:

260KLIKES — Монеты

— Монеты SANTA24 — Монеты

— Монеты XMAS24 — Награды

— Награды 250KLIKES — Монеты

— Монеты COINBOOST — 2x Монеты

Истекшие коды Basketball Legends

Следующие коды для Basketball Legends истекли и больше не работают на январь 2025 года:

TYFOR100K

240KLIKES

FESTIVE24

ALMOSTXMAS

230KLIKES

220KLIKES

THANKSGIVING24

SPOOKY2

Как использовать коды Basketball Legends

Чтобы использовать коды Basketball Legends, запустите игру и выполните следующие шаги:

Посмотрите на значки на левой стороне экрана. Вы увидите шесть подписанных значков. Нажмите на значок звезды, подписанный как Codes. Он откроет вкладку кодов. Введите свой код в поле ввода, убедившись, что он правильный и с учетом регистра. Нажмите Claim, и вы получите ресурсы. Сообщение о добавлении ресурсов не отображается, поэтому проверьте ваш инвентарь или счетчик монет, чтобы убедиться в успешности операции.

Почему мой код для Basketball Legends не работает?

Если ваш код для Basketball Legends не работает, возможно, это связано с одной из двух причин. Первая причина — код введен неправильно. Экран ввода кодов в Basketball Legends позволяет вводить текст в нижнем или верхнем регистре, поэтому убедитесь, что код введен правильно перед нажатием «Claim». Вы даже можете скопировать и вставить коды прямо из этой статьи в Roblox, чтобы убедиться в правильности ввода.

Другая возможность — код истек или уже был использован. Если он использован, вы получите сообщение в поле кода, напоминая, что он уже был активирован. Если при его вводе код не распознается вовсе, вы увидите сообщение «Code Invalid». Если вы ввели его правильно, но он все равно не работает, это означает, что код больше не доступен.

Как получить больше кодов защиты Basketball Legends

Если вы хотите поискать коды Basketball Legends самостоятельно, самый простой способ — через официальный сервер Discord Infinity Sports.

Как только вы войдете, перейдите в канал Codes and Info и выберите опцию «Codes» внизу чата. Это покажет вам все доступные коды для каждой из игр Infinity Sports. Все, что находится под Basketball Legends, будет доступно для использования, так что вы можете свободно скопировать и вставить их прямо в игру.

Что такое Basketball Legends в Roblox?

Basketball Legends — это бесплатная баскетбольная игра на платформе Roblox, которая позволяет вам участвовать в напряженных матчах против соперников или друзей. В общем, это именно то, что заявлено, так что прыгайте в игру, забрасывайте мячи в корзину и закрепитесь в истории как следующий баскетбольный миф.

Источник: IGN