Байден помилует Фаучи и Милли, чтобы защитить их от «мести» Трампа.

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден в последние часы своего президентства подписал указ о помиловании, охватывающий доктора Энтони Фаучи, отставного генерала Марка Милли и членов комитета Палаты представителей, который расследовал события 6 января у Капитолия. Это решение было предпринято в рамках использования исключительных полномочий его должности для защиты от возможной «мести» со стороны новой администрации Трампа.

Это решение Байдена последовало после предупреждений Дональда Трампа о создании «списка врагов», в который включены лица, перешедшие ему дорогу или пытавшиеся привлечь его к ответственности за попытку отмены результатов выборов 2020 года и за его роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп подобрал кандидатуры в свой кабинет, которые поддерживали его недостоверные заявления о результатах выборов, и они пообещали наказать тех, кто участвовал в расследованиях против него. Реклама

Энтони Фаучи возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в течение почти 40 лет и был главным медицинским советником Байдена до выхода на пенсию в 2022 году. Он сыграл важную роль в координации ответа страны на пандемию COVID-19 и вызвал гнев Трампа, отказавшись поддерживать его безосновательные утверждения. На Фаучи обрушилась волна ненависти и критики со стороны правых, которые обвиняют его в мерах, таких как масочный режим, которые они считают нарушением их прав, несмотря на то, что десятки тысяч американцев умирали.

Марк Милли, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США, открыто называл Трампа фашистом и подробно рассказывал о его поведении во время мятежа 6 января 2021 года.

Источник: Time