Трейлер 2-го сезона «1923» раскрывает мрачную предысторию битвы за ранчо семьи Даттон из «Йеллоустоуна»

Второй сезон «1923» готов к выходу

Премьера второго сезона состоится в воскресенье, 23 февраля.

Это будет второй и заключительный сезон сериала.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Февраль станет более захватывающим, поскольку второй сезон сериала «1923», приквела к «Йеллоустоуну», начнет трансляцию с 23 февраля на платформе Paramount Plus. Новый трейлер второго сезона «1923» подтверждает, что нас ожидает нечто эпическое.

Этот сезон будет последней частью саги. Напряжение и динамика в трейлере очень напоминают атмосферу «Йеллоустоуна». Хотя это приквел и некоторые события будущего нам известны, второй сезон обещает множество неожиданных сюжетных поворотов. Реклама

Что нам известно из трейлера второго сезона «1923»?

В конце первого сезона Спенсер Даттон и Алекс (Джулия Шляпфер) были разлучены, Кара опасалась потери ранчо, а Элизабет (Мишель Рэндольф) постигла тяжелая утрата.

Второй сезон продолжает историю именно с этого момента, и повествование снова ведет Изабель Мэй (из другого приквела, «1883»). Вот официальная аннотация: «Жестокая зима приносит новые испытания и незавершенные дела Джейкобу (Форд) и Каре (Миррен) на ранчо Даттонов. Суровые условия и враги угрожают закончить наследие семьи Даттон, и Спенсер (Брэндон Скленар) отправляется в сложное путешествие домой, соревнуясь со временем, чтобы спасти свою семью в Монтане. В то же время Александра (Джулия Шляпфер) отправляется в трудное трансатлантическое путешествие, чтобы найти Спенсера и вернуть их любовь.»

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, завершив историю. Создатель Тейлор Шеридан отметил, что ему потребовалось еще восемь эпизодов, чтобы должным образом завершить сюжет. «Я не могу завершить это за два эпизода и сделать историю справедливой,» сказал Шеридан. «Для [Paramount] это прекрасно, так как они получат больше контента. Для меня это означает больше возможностей для развертывания сюжета.»

Второй сезон «1923» стартует на Paramount Plus, начиная с 23 февраля 2025 года.

Источник: TechRadar