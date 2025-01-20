Внимание, спойлеры! Недавняя утечка раскрывает спецификации Samsung Galaxy S25

Полные характеристики смартфонов Galaxy S25 утекли в сеть

Самое заметное обновление – это чипсет Snapdragon 8 Elite.

Презентация устройств ожидается в эту среду, 22 января.

С приближением официального анонса Samsung Galaxy S25, назначенного на 22 января, в сеть утекли подробные спецификации новых моделей: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Известный инсайдер @MysteryLupin поделился информацией, охватывающей практически все аспекты: от размера и разрешения дисплея до влагозащиты, веса и размеров. Реклама

Многие из этих характеристик ранее уже упоминались в различных слухах. Так, во всех моделях будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite, а на Galaxy S25 Ultra установят камеру с четырьмя объективами, главной из которых станет 200-мегапиксельный сенсор.

Размеры экранов составят 6,2 дюйма (Galaxy S25), 6,7 дюйма (Galaxy S25 Plus) и 6,9 дюйма (Galaxy S25 Ultra). За исключением незначительного увеличения экрана модели Ultra, остальные параметры остаются такими же, как и у аналогичных моделей серии Samsung Galaxy S24.

Такие же камеры, новое программное обеспечение

Все три модели будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти и защитой по стандарту IP68 от воды и пыли. Galaxy S25 получит поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, в то время как Galaxy S25 Plus и Ultra – 45 Вт.

Ожидается, что Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будут иметь одинаковые характеристики камеры: тройная основная камера с разрешениями 50 МП + 12 МП + 10 МП и 3-кратным оптическим зумом. Фактически, камера останется без изменений по сравнению с прошлым годом.

Согласно утечке, новые устройства будут работать под управлением One UI 7, базирующейся на Android 15. Также ожидается, что в них появится множество новых функций Galaxy AI.

По поводу Galaxy S25 Slim существует множество слухов, но маловероятно, что он будет анонсирован одновременно с другими моделями. Подразумевается, что он может заменить Galaxy S24 FE.

Источник: TechRadar