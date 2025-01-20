Внимание, спойлеры! Недавняя утечка раскрывает спецификации Samsung Galaxy S25

20.01.2025
Внимание, спойлеры! Недавняя утечка раскрывает спецификации Samsung Galaxy S25 Внимание, спойлеры! Недавняя утечка раскрывает спецификации Samsung Galaxy S25

Полные характеристики смартфонов Galaxy S25 утекли в сеть

  • Самое заметное обновление – это чипсет Snapdragon 8 Elite.
  • Презентация устройств ожидается в эту среду, 22 января.

С приближением официального анонса Samsung Galaxy S25, назначенного на 22 января, в сеть утекли подробные спецификации новых моделей: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Известный инсайдер @MysteryLupin поделился информацией, охватывающей практически все аспекты: от размера и разрешения дисплея до влагозащиты, веса и размеров.

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Многие из этих характеристик ранее уже упоминались в различных слухах. Так, во всех моделях будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite, а на Galaxy S25 Ultra установят камеру с четырьмя объективами, главной из которых станет 200-мегапиксельный сенсор.

Размеры экранов составят 6,2 дюйма (Galaxy S25), 6,7 дюйма (Galaxy S25 Plus) и 6,9 дюйма (Galaxy S25 Ultra). За исключением незначительного увеличения экрана модели Ultra, остальные параметры остаются такими же, как и у аналогичных моделей серии Samsung Galaxy S24.

Такие же камеры, новое программное обеспечение

Все три модели будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти и защитой по стандарту IP68 от воды и пыли. Galaxy S25 получит поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, в то время как Galaxy S25 Plus и Ultra – 45 Вт.

Ожидается, что Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus будут иметь одинаковые характеристики камеры: тройная основная камера с разрешениями 50 МП + 12 МП + 10 МП и 3-кратным оптическим зумом. Фактически, камера останется без изменений по сравнению с прошлым годом.

Согласно утечке, новые устройства будут работать под управлением One UI 7, базирующейся на Android 15. Также ожидается, что в них появится множество новых функций Galaxy AI.

По поводу Galaxy S25 Slim существует множество слухов, но маловероятно, что он будет анонсирован одновременно с другими моделями. Подразумевается, что он может заменить Galaxy S24 FE.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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