Лучшие однодневные экскурсии из Мехико

В центральной части Мексики, помимо Мехико с его богатыми на музеи, рестораны и исторические места достопримечательностями, расположены также волшебные городки и живописные места, которые стоит посетить на выходных.

Мехико имеет удачное расположение, что делает поездки на один день из города простыми и многочисленными. Это отличный способ погрузиться в атмосферу региона. Однако, стоит отметить, что, хотя в Мехико есть четыре автобусных терминала, выбрать подходящий для вашей поездки может быть непросто. Удобно воспользоваться приложением ADO для проверки терминалов, времени отправления и цен. Реклама

Исследуйте древний город Теотиуакан

Теотиуакан — самый популярный маршрут на день для туристов, прибывших в Мехико. Главная пирамида, Пирамида Солнца, является одной из крупнейших в мире и расположена на высоте более 2120 метров. Древний мезоамериканский город, построенный около 400 года до нашей эры, получил свое известное название в 1400 году, когда ацтеки дали ему имя Теотиуакан, что переводится как «место, где были созданы боги». На посещение города можно потратить от одного до четырех часов, в зависимости от времени, которое вы готовы уделить каждой пирамиде. В стоимость билета входит вход в музей на территории и осмотр хорошо сохранившихся фресок.

Доехать до Теотиуакана из Мехико можно на экскурсиях, которые также включают посещение Базилики Гваделупы и обед рядом с пирамидами. Или сесть на автобус в Terminal de Autobuses del Norte, откуда они отправляются каждые 10 минут с 8 утра до 9 вечера. Билеты на автобус не нужно бронировать заранее.

Найдите спокойствие в традиционной бане в Тепоцтлане

Тепоцтлан — это волшебный городок примерно в 82 километрах к югу от Мехико, легко доступный на автобусе. Считается, что именно здесь родился Кетцалькоатль, пернатый змеебог ацтеков, и благодаря этому многие считают Тепоцтлан местом великого исцеления и духовности. Сюда приезжают люди из разных уголков страны, чтобы посетить темаскаль, доиспанскую баню, которая ранее использовалась для очищения тела и разума после сложных испытаний, таких как битвы или обрядовые игры. Она также применялась для лечения больных и до сих пор используется коренными народами страны для этих целей. Кроме того, многие поднимаются на Эль-Тепостеко — гору в конце главной улицы города, на вершине которой находится пирамида, достигаемая примерно за час подъема.

Доехать до Тепоцтлана из Мехико можно на автобусе от Terminal de Autobuses del Sur, расположенного рядом с метро Tasqueña. Автобусы отправляются каждый час.

Попробуйте гастрономические изыски города Пуэбла

Город Пуэбла заслуживает отдельной поездки, однако, если вы ограничены во времени, однодневная экскурсия позволит хотя бы немного познакомиться с кулинарной историей этого региона. Гастрономическое наследие Пуэблы включает в себя моле — соус с нотками шоколада и насыщенным вкусом. Попробуйте также сэмитас и пелонас (бутерброды Пуэблы) на обед или побалуйте себя чалупами и мемеласами — закусками на основе кукурузы с острым соусом, луком и нежнейшей свининой.

Между приемами пищи можно посетить такие достопримечательности как кафедральный собор Пуэблы, окруженный архитектурой колониальной эпохи и красивой площадью, а также храм Святого Доминика, который поражает своей детализацией и капеллой, украшенной золотом. В Пуэбле находится и самая старая библиотека Америки — Библиотека Палафоксана.

До Пуэблы из Мехико удобно добираться на автобусе от терминала TAPO, расположенного рядом с метро Сан-Лазаро. Автобусы отправляются каждые 40 минут.

Покупка ювелирных изделий в Таско

Таско — это город в горах штата Герреро, расположенного на юго-запад от Мехико. Это место когда-то было известно во всем мире благодаря своему серебру. Когда испанцы обнаружили здесь богатые месторождения, они открыли крупнейшую серебряную шахту в Западном полушарии. По мере увеличения добычи серебра росло и искусство превращения его в украшения. Даже после истощения шахт искусные рукодельники продолжали создавать одни из лучших серебряных ювелирных изделий в Мексике. Путешественники до сих пор приезжают сюда, чтобы заказать индивидуальные изделия для близких.

Помимо шопинга, Таско — это также прекрасный город для исследования. В самом его центре находится храм Святой Приски с розовыми камнями снаружи и темными фресками внутри. Туры из Мехико в Таско и южный город Куэрнавака предлагают многие туристические компании. Автобусы отправляются из Terminal de Autobuses del Sur каждый час. Поездка занимает около трех часов в одну сторону.

Насладитесь потрясающими видами Куетцалана

Эта поездка больше подходит для выходных, так как дорога до Куетцалана занимает больше времени. Однако живописный маршрут делает это путешествие приключением. Дорога пролегает через крутые повороты, открывая захватывающие виды. Куетцалан, построенный на крутом склоне, известен своими яркими фестивалями, выступлениями вольядорес и уличными рынками по воскресеньям. В ясные дни с вершины холмов можно увидеть побережье залива.

Начните с посещения центральной площади с ротондой. Три сооружения возвышаются над горизонтом: башня с часами, готический шпиль прихода Святого Франциска и башня французской готической церкви Гуаделупе с декоративными горшками.

В Куетцалане рестораны просты и дружелюбны для семейного посещения, а на рынке можно попробовать местные деликатесы: фруктовые вина, копченое мясо и многое другое. Обязательно попробуйте местный кофе с гор.

До Куетцалана можно добраться на автобусах, курсирующих между Пуэблой и Куетцаланом, которые отправляются каждый час.Также можно доехать на автобусе от терминала TAPO в Мехико. В сезон дождей стоит уточнить состояние дорог и заранее приобрести билеты обратно.

Отдых в очаровательной деревне Минерал дель Чико

Минерал дель Чико — прекрасное место для уединения на выходных. Этот старинный шахтерский поселок является одним из новейших «волшебных городков». Из Мехико вы сможете совершить легкую и приятную однодневную или выходную поездку в этот городок или парк El Chico, который стал заповедником в 1898 году. В деревне вас ждут чудесные виды, свежий воздух и горные тропы среди впечатляющих скальных образований и водопадов. Минерал дель Чико становится популярным местом отдыха на выходные и может быть довольно уединенным в будние дни, однако это означает более выгодные предложения на размещение и почти полное отсутствие людей на тропах.

Добраться до Минерал дель Чико из Мехико можно через Пачуку — столицу штата Идальго. От разных терминалов Мехико курсируют автобусы, дорога займет около 2 часов. Из центра Пачуки можно доехать до Минерал дель Чико на автобусе, который отправляется каждые 20 минут. На автомобиле можно добраться по живописным маршрутам.

Источник: LonelyPlanet