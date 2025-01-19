Специальный выпуск Восточного Средиземноморского здравоохранительного журнала: Как налоги на табак, никотин и сладкие напитки помогают спасать жизни

Восточно-Средиземноморский журнал здоровья (EMJH) 5 декабря 2024 года выпустил специальный выпуск, посвященный роли налогообложения в решении проблем общественного здравоохранения, связанных с потреблением табака и напитков с добавленным сахаром в Восточно-Средиземноморском регионе.

Потребление напитков с сахаром и табачных, а также никотиновых изделий повышает риск возникновения неинфекционных заболеваний (НИЗ), среди которых рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Реклама

В Восточно-Средиземноморском регионе наблюдается рост случаев НИЗ, чему способствует потребление табака и сладких напитков. Статистика внушает тревогу:

Ежегодно табак становится причиной более 8 миллионов смертей по всему миру, из которых 1,3 миллиона — следствие воздействия пассивного курения.

Регулярное употребление подслащенных напитков увеличивает вероятность развития диабета 2 типа на 26%.

Налогообложение может играть роль в:

Поддержке изменения поведения: повышение цен сокращает потребление, особенно среди молодежи.

Увеличении доходов для финансирования программ профилактики и лечения.

Усилении здравоохранительного равенства, защищая наиболее уязвимые группы населения.

Исследования показывают, что повышение цен на табачные изделия на 10% может уменьшить их потребление до 5% в странах с низким уровнем дохода и до 4% в странах с высоким уровнем дохода. Введение 20% налога на сладкие напитки может снизить их потребление на 20%.

Этот специальный выпуск EMJH исследует, как налоговая политика может способствовать достижению глобальных целей по НИЗ и целям устоявшегося развития. В сборнике изучаются:

Опыт стран в налогообложении табачной продукции и сладких напитков и вызовы, с которыми они сталкиваются при введении налогов на здоровье. Опыт стран в финансировании и бюджетировании в рамках контроля за употреблением сахара и табака. Возврат инвестиций в управление НИЗ, табака и сладких напитков. Уроки мультисекторального подхода к налогообложению в области здравоохранения. Как налоги в здравоохранении могут поддерживать национальные бюджеты на здравоохранение. Доказательная база, информирующая о дальнейших шагах и будущем видении стран.

Таким образом, налогообложение рассматривается как эффективный инструмент в борьбе с общественными заболеваниями, способствуя формированию здоровой среды и поддержке общественного здоровья.

Источник: ВОЗ