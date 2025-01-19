Вторая инаугурация Трампа: прямая трансляция и подробности о просмотре

Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и Майкл Беннет (демократ от Колорадо) оказывают давление на крупные технологические компании, требуя объяснений по поводу их мотивации для пожертвований в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа. В письмах, направленных таким компаниям, как Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI и Uber, законодатели выражают обеспокоенность тем, что компании могут использовать эти взносы, чтобы «избежать пристального внимания, ограничить регулирование и покупить благосклонность».

За последние несколько недель такие компании, как Google и Microsoft, а также генеральный директор Apple Тим Кук, сделали пожертвование в размере 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа. Также компании Meta и Amazon и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вложили по 1 миллиону долларов. Uber и её генеральный директор Дара Хосровшахи также внесли по 1 миллион долларов. Многие из этих руководителей уже встречались с Трампом, а генеральный директор Meta Марк Цукерберг даже устраивает инаугурационную вечеринку для будущего президента, согласно данным газеты The New York Times. Реклама

Источник: TheVerge