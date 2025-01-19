Почему SSD объёмом 100 ТБ+ станут ключевыми для ультра крупных языковых моделей в будущем

Kioxia представляет новый проект AiSAQ, который предполагает замену RAM на SSD для обработки данных ИИ

Новые SSD объемом более 100 ТБ могут улучшить технологию RAG, предлагая более низкую стоимость по сравнению с использованием только памяти.

Хотя сроки не уточнены, ожидается, что конкуренты Kioxia предложат аналогичные технологии.

Современные языковые модели часто генерируют выводы, которые звучат убедительно, но являются фактически неверными. Эти «галлюцинации» могут повредить надежности в областях, критически важных для информации, таких как медицинская диагностика, юридический анализ, финансовая отчетность и научные исследования. Реклама

Технология Retrieval-Augmented Generation (RAG) помогает снизить количество ошибок, интегрируя внешние источники данных. Это позволяет языковым моделям получать доступ к актуальной информации в реальном времени, улучшая точность контекста. Эффективная реализация RAG требует значительных ресурсов памяти и хранения, особенно для крупных векторных данных и индексов. Традиционно эта информация хранится в DRAM, которая хотя и быстра, но дорога и ограничена по емкости.

Чтобы решить эти задачи, на выставке CES японский гигант памяти Kioxia представил AiSAQ (All-in-Storage Approximate Nearest Neighbor Search с квантованием продукта), который использует SSD высокой емкости для хранения векторных данных и индексов. Kioxia утверждает, что AiSAQ позволяет существенно уменьшить использование DRAM по сравнению с DiskANN, предлагая более экономически эффективный и масштабируемый подход для поддержки крупных моделей ИИ.

Более доступно и экономично

Переход на SSD-хранилища позволяет обрабатывать большие наборы данных без высоких затрат, связанных с обширным использованием DRAM.

Хотя доступ к данным с SSD может вызвать небольшую задержку по сравнению с DRAM, такой подход снижает общие затраты на систему и улучшает масштабируемость. Это поддерживает более высокую производительность и точность моделей, поскольку большие наборы данных обеспечивают более богатую основу для обучения и вывода.

Использование SSD большой емкости позволяет AiSAQ удовлетворять потребности RAG в хранении, способствуя более доступным и экономически эффективным передовым технологиям ИИ. Kioxia пока не объявила, когда планирует вывести AiSAQ на рынок, но, вероятно, конкуренты, такие как Micron и SK Hynix, тоже готовят подобные решения.

Как предполагается, RAG станет важной частью многих приложений, и если есть необходимость в частом доступе к большому объему данных, Kioxia AiSAQ станет отличным вариантом.

Источник: TechRadar