iPhone 17 и iOS 19: камеру планируют обновить в стиле Vision Pro

Возможное обновление приложения Камера в iOS 19

Приложение Камера для iOS 19 может быть полностью обновлено.

Это может свидетельствовать о более широком визуальном обновлении iOS 19.

Новый дизайн, возможно, был вдохновлен Apple visionOS.

Приложение Камера является одним из наиболее используемых на iPhone, и, по слухам, данное программное обеспечение ждет обновление вместе с выходом iOS 19 и iPhone 17.

Согласно Front Page Tech и MacRumors, интерфейс приложения Камера станет более гибким, плавно подстраиваясь под различные функции и параметры, такие как панорамные снимки или замедленная съемка. Большая часть экрана останется занята видоискателем (тем, что вы фотографируете), но доступ к опциям разрешения изображения и видео станет проще благодаря выпадающим панелям в верхней части дисплея. Реклама

Эта гибкость интерфейса и его полупрозрачные панели сильно напоминают программное обеспечение visionOS, которое работает на Apple Vision Pro. Предполагается, что редизайн может коснуться и остальной части iOS 19.

iOS и visionOS

Вы, возможно, помните, что ходили разговоры о том, что iOS 18 может получить редизайн в стиле visionOS. Это не произошло, но, похоже, Apple все еще обдумывает возможность сделать программное обеспечение для iPhone более похожим на Vision Pro.

На данный момент ничего не подтверждено. Даже Джон Проссер в видео на Front Page Tech не уверен в том, что случится. Однако мы знаем, что Apple уже работает над обновлениями iOS 19 для своих устройств.

Мы можем ожидать первый взгляд на iOS 19 в июне, во время ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC. Скорее всего, за ней последует бета-тестирование, а полноценный релиз состоится в сентябре, как раз к выпуску линейки iPhone 17.

Пока появилось мало слухов или утечек информации об iOS 19. Однако сообщается, что любой iPhone, поддерживающий iOS 18, сможет работать и с iOS 19. Вероятно, мы увидим множество дополнительных обновлений, связанных с Apple Intelligence.

Источник: TechRadar