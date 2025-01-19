Хоскинсон утверждает, что 78,5% состояния Трампа в $30 миллиардов составляют криптовалюты.

Кардано соучредитель Чарльз Хоскинсон опубликовал удивительное заявление о том, что 78,5% состояния избранного президента США Дональда Трампа в размере 29,6 миллиарда долларов находится в цифровых активах, включая ставший популярным ТРАМП мемкойн.

Это сообщение поднимает ряд вопросов о будущих регламентах и политике, основываясь на возможном влиянии криптовалютного капитала Трампа. Реклама

Состояние Трампа и криптовалюты

Заявление Хоскинсона подчеркивает, что криптовалюты приобретают все большую важность в традиционном банковском секторе. Он считает, что позиция Трампа в криптовалютной сфере может повлиять на восприятие цифровых валют регуляторами в ближайшие месяцы или годы. Это происходит на фоне растущего интереса политиков и банков к криптовалютному рынку.

Влияние мемкойна ТРАМП

По данным источников, мемкойн ТРАМП, который за последние недели уверенно занимает своё место на рынке, играет ключевую роль в криптовалютном портфеле Трампа. Новая криптовалюта вызвала значительное внимание благодаря своей спекулятивности и взрывной динамике на рынке. Некоторые упрекают избранного президента в том, что такой резкий рост цен может быть обусловлен политическими маневрами и стратегическими инвестициями в криптовалютную сферу.

В считанные часы после его запуска рыночная капитализация мемкойна достигла 8 миллиардов долларов. Согласно сообщениям, компания Трампа, CIC Digital LLC, контролирует 80% предложения этой монеты, что делает её привлекательной с бизнесаью точки зрения.

Криптовалюты и вызовы для регуляторов

Значительные криптовалютные активы Трампа могут затруднить создание справедливых и прозрачных регуляторных норм. По мнению Хоскинсона, правительству США возможно придётся пересмотреть подход к налогообложению владения криптовалютами, особенно в части оценки активов и капитальных приростов. Поскольку криптовалюты продолжают развиваться и проникать в традиционную банковскую систему, эта проблема будет оставаться актуальной.

Будущее крипторегуляций

По мере того как криптовалютное состояние Трампа остаётся важной темой обсуждений, многие эксперты предполагают, что это может привести к изменениям в регулировании цифровых активов правительством. Ясно одно: растущая значимость криптовалют, в том числе благодаря таким влиятельным фигурам, как Трамп, окажет долговременное воздействие на регуляторные рамки по всему миру.

Источник: Bitcoinist