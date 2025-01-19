Трамп собирается отложить запрет на TikTok, но приложение должно быть продано.

Избранный президент Дональд Трамп заявил о своем желании вернуть работу TikTok в США при помощи таких поставщиков услуг, как Apple и Google. Он также предложил создать совместное предприятие, в котором США будут владеть 50 процентами приложения.

В своём посте на Truth Social, опубликованном в воскресенье, Трамп призвал компании не выключать TikTok. Он обещал выпустить в понедельник указ, который предоставит дополнительное время до вступления в силу запретов, чтобы достичь соглашения для защиты национальной безопасности. Этот указ также должен подтвердить отсутствие ответственности для компаний, которые помогли поддерживать работу TikTok до издания приказа. Реклама

Частично причина таких действий связана с его вступлением в должность в понедельник, о чем Трамп заявил: «Американцы заслуживают это увидеть». Он назвал создание совместного предприятия «первоначальной идеей» и отметил: «Таким образом, мы спасём TikTok, оставим его в надёжных руках и дадим возможность работать. Без нашего одобрения TikTok не существует. С нашим одобрением его стоимость составит сотни миллиардов долларов — возможно, даже триллионы».

После вступления запрета в силу, республиканские законодатели выразили сомнения в том, что Трампу удастся избежать запрета на TikTok без его продажи после вступления в должность президентом в понедельник. Ранее Трамп высказывал идею использования 90-дневного продления, закрепленного в законе, чтобы удлинить срок для продажи, и даже рассматривал возможность выпуска исполнительного указа.

«Мы будем исполнять закон», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в воскресной передаче «Встреча с прессой» на NBC. «Когда президент Трамп разместил пост на Truth и сказал: «Спасите TikTok», мы это расценили как желание ускорить полноценное расформирование». Джонсон добавил, что «единственный способ продления этого срока — это наличие фактического соглашения в разработке».

«Теперь, когда закон вступил в силу, нет никаких юридических оснований для продления его даты действия», — заявили сенаторы Том Коттон (республиканец из Арканзаса) и Пит Рикеттс (республиканец из Небраски). «Для возобновления работы TikTok в будущем ByteDance должна согласиться на продажу, которая соответствует требованиям закона о квалифицированном расформировании, разрывая все связи между TikTok и коммунистическим Китаем».

С учётом сомнений, выраженных союзниками Трампа-республиканцами в Конгрессе, касательно приостановки запрета без настоящей сделки, избавляющей TikTok от владения со стороны иностранного противника, маловероятно, что такие компании, как Apple и Google, рискнут крупными штрафами, если суд решит, что Трамп неправомочен в своих действиях по остановке закона.

Создание совместного предприятия, в котором США владеют 50 процентами платформы, связанной с вопросом свободы слова, также несет потенциальные проблемы, касающиеся Первой поправки. Комментарии Джонсона на «Встреча с прессой», касающиеся беспокойства законодателей о содержании приложений, наглядно демонстрируют, что Конгресс учитывал контент на платформе при принятии закона, даже несмотря на то, что Верховный суд не нашёл оснований считать это неконституционным. «Они наводняют умы американских детей ужасными посланиями, прославляющими насилие, антисемитизм, даже суицид и расстройства пищевого поведения», — говорит Джонсон. «Это очень опасно. Коммунистическая партия Китая нам не друг, и мы должны убедиться, что это изменится».

Источник: TheVerge