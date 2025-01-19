Выпуск монеты-мема в поддержку Трампа вызвал негодование накануне президентских выборов

В канун вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп привлек внимание криптовалютного сообщества не своим предстоящим вступлением в должность 20 января, а запуском спорной монеты-мема, которую он назвал своим именем.

Запущенная 17 января криптовалютная монета TRUMP вызвала бурные обсуждения и подверглась критике со стороны тех, кто считает этот шаг сомнительным для будущего президента. Реклама

Критика запуска монеты-мема TRUMP

Пока все ожидают прихода Трампа в Белый дом, избранный президент США удивил криптовалютное сообщество, выпустив собственную монету-мем на блокчейне Solana. Этот шаг вызвал бурю критики, поставившей под сомнение этичность действий американского президента, выпускающего свою монету-мем.

Известный YouTube-блогер Стивен Финдейзен, известный как Coffeezilla, считает, что этот запуск, всего за несколько дней до инаугурации Трампа, неуместен, учитывая, что Трамп назначит нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«Запуск TRUMP memecoin за 2 дня до вступления в должность — это неприличная работа. Новая SEC/DOJ гарантирует отсутствие преследования», — заявил Финдейзен в своем посте.

Другие критики поставили под сомнение новый проект Трампа, который, по их мнению, затуманивает границы между правительством и бизнесом.

Даже бывший помощник Трампа, Энтони Скарамуччи, резко осудил новую монету, назвав ее разновидностью «коррупции», заявляя, что токен Трампа может негативно сказаться на более широком рынке цифровых активов.

Желание извлечь выгоду?

Исполнительный директор Центра юридической кампании Адав Ноти обвинил Трампа в использовании президентства в личных интересах, заявив, что монету-мем TRUMP можно расценивать как попытку наживы.

Согласно сообщениям, около 80% токенов будет распределено между людьми из круга будущего президента.

«Это буквально обналичивание президентства – создание финансового инструмента, позволяющего людям переводить деньги семье президента в связи с его должностью. Это беспрецедентно,» — сказал Ноти газете.

Новая монета-мем также вызвала недоумение в криптовалютной отрасли, воспринимаемой как грязная тактика.

«Трамп владеет 80 процентами и запускает всего за несколько часов до инаугурации. Это хищническое поведение, и многие, вероятно, пострадают от этого,» — отметил бывший исполнительный директор Coinbase Ник Томаино в своем посте.

Успех монеты TRUMP

Аналитики заявляют, что новой токену на базе Трампа потребовалось всего 15 минут, чтобы достичь рыночной капитализации в 400 миллионов долларов, и монета подняла стоимость родного токена Solana (SOL) до рекордных 267 долларов.

Несмотря на критику, данные показали, что новая монета-мем зафиксировала более 12,000% прироста с момента запуска.

Наблюдатели рынка отметили, что стоимость монеты почти достигла 35 долларов, прежде чем установиться на уровне около 29 долларов, добавив, что несколько криптотрейдеров зафиксировали прибыль, и один из инвесторов, как сообщается, заработал от 50,000 до 1,1 миллиона долларов всего за несколько часов.

Однако пока рано говорить о будущем токена, учитывая, что только 20% из 1 миллиарда монет TRUMP находятся в обращении. Остальные 80% токенов будут выпущены в течение следующих трех лет.

Источник: Bitcoinist