Обзор Thrustmaster T300RS GT Edition: отзывчивый руль с некоторыми недостатками.

Обзор Thrustmaster T300RS GT Edition

Минутное мнение

Thrustmaster T300RS GT Edition — это рулевое колесо для гонок с приводом от ремня, предназначенное для PlayStation и ПК. Учитывая его статус GT Edition, выглядит оно не столь впечатляюще. Простое и незатейливое оформление не улучшает впечатление, особенно из-за отсутствия цветов. Однако материал из кожзаменителя добавляет элегантности и выглядит долговечным.

Педали обеспечивают надежные ощущения и предлагают множество настроек. Однако база может скользить по гладкому полу, поэтому ковры или ковролин будут предпочтительней. Реклама

Установка

Установка базы колеса на стол занимает немало времени из-за жесткого винта крепления, который может потребовать смазки для облегчения процесса. База также достаточно тяжелая, что требует ее удерживания во время крепления. Механизм фиксации также немного неудобен, так как подвержен смещению с места установки и мешает ручке крепежного винта.

После установки стоит быть осторожным с процедурой само-калибровки, которая начинается при включении устройства — колесо быстро и сильно вращается. К счастью, это единственная необходимая настройка при использовании T300RS GT Edition с PS5, что ожидаемо для официального продукта PlayStation.

Использование на ПК

Однако на ПК все оказалось немного сложнее. Программное обеспечение не выглядит современным и потребовалось несколько перезагрузок для его корректного запуска и успешного обновления прошивки. Тем не менее, оно предоставляет возможность настроек и корректировок, которые вы ожидаете от одного из лучших гоночных рулей, включая многочисленные опции обратной связи.

Производительность

T300RS GT Edition хорошо справляется с некоторыми задачами, но не с другими. Рулевое управление достаточно точное, а педали обеспечивают сопротивление без чрезмерной жесткости. Существует опциональный конусный стопор для педали тормоза, который добавляет другое ощущение обратной связи, но мне показалось, что он слишком ограничивает свободное перемещение.

Руль может казаться заедающим, особенно в начале поворотов; это заметнее всего при медленных, плавных движениях, которые могут возникать при игре в более расслабленные симуляторы вождения. Педали также не достаточно демпфированы, ощущаются немного жесткими в использовании.

Кнопочное управление подходит для пользователей PlayStation, но жаль, что отсутствуют роторные ручки для оперативных гоночных корректировок. На ПК некоторые кнопки не работали, хотя где именно лежит вина, не вполне ясно.

Цена и доступность

Цена на T300RS GT Edition составляет 449.99 долларов и доступен он в одном цвете. В комплекте идут педали, но нет внешнего переключателя передач, который, однако, можно подключить.

Эта модель значительно дороже, чем Thrustmaster T248, который мы считаем лучшим гоночным рулем благодаря великолепному соотношению цена-качество. Конечно, можно потратить больше на рулевое колесо, например Thrustmaster T-GT II, но это уже лучший премиальный гоночный руль, который соперничает с рулем с прямым приводом — верхом технологий в данной области.

Технические характеристики

Технические характеристики Thrustmaster T300RS GT Edition: включает быстроразъемное колесо и основание с тремя педалями, подключение через USB-A, совместимость с PS3, PS4, PS5 и ПК с помощью программного обеспечения Thrustmaster Control Panel.

Дизайн и особенности

Дизайн T300RS GT Edition оставляет желать лучшего: монохромная цветовая гамма и посредственное оформление, которое не вдохновляет. Учитывая, что это вариант, официально лицензированный PlayStation и серией Gran Turismo, ожидания были выше.

Колесо создает приятные тактильные ощущения: оно не слишком толстое и не слишком тонкое. Кожаный чехол выглядит износостойким, но не обеспечивает ощутимой амортизации. Присутствует небольшое перфорирование для улучшения сцепления, что удобнее в обращении.

Производительность

T300RS GT Edition демонстрирует смешанные результаты. Рулевое управление кажется точным. Педали обеспечивают достаточное сопротивление, давая ощущение того, как действия переводятся в игру, но при этом достаточно легкие для комфортного нажатия без усталости. Хотелось бы большего хода для педали тормоза, хотя она все еще обеспечивает достаточно контроля.

Но главный недостаток — это заметные «заедания» руля. Независимо от настроек в панели управления, это ощущение всегда присутствует, особенно при небольших движениях в медленных симуляторах вождения, в отличие от гоночных симуляторов.

Заключение

T300RS GT Edition предлагает хорошие возможности, но за такую цену ожидается больше надежности и универсальности. Модель подходит для пользователя PlayStation, но для тех, кто ищет более премиальные решения, стоит рассмотреть альтернативы или более дешевую модель Thrustmaster T248.

Источник: TechRadar