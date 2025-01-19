TikTok вновь доступен пользователям в США

19.01.2025
TikTok вновь доступен пользователям в США TikTok вновь доступен пользователям в США

ТикТок восстанавливает обслуживание совместно с нашими поставщиками услуг. Мы выражаем благодарность Президенту Трампу за обеспечение ясности и уверенности для наших поставщиков, благодаря которому они могут без риска предоставлять TikTok более чем 170 миллионам американцев, что также способствует развитию более 7 миллионов малых предприятий.

Это значительный шаг в поддержку Первой поправки и против произвольной цензуры. Мы планируем сотрудничество с Президентом Трампом для разработки долгосрочного решения, которое обеспечит присутствие TikTok в Соединённых Штатах.

Реклама

Источник: TheVerge

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее