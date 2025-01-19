TikTok прекращает работу в США из-за введённого запрета

США запрещают TikTok: миллионы пользователей остались без доступа

НЬЮ-ЙОРК — Миллионы американских пользователей TikTok утратили возможность просматривать видео на платформе после введения федерального запрета на это популярное приложение. Реклама

Программа TikTok была удалена в субботу вечером из известных магазинов приложений, таких как Apple и Google. На сайте компании пользователям сообщалось, что платформа коротких видео больше недоступна. Отключение произошло всего за несколько часов до вступления закона в силу.

Пользователи, открывшие приложение в субботу, увидели сообщение, которое помешало им просматривать видео: «Извините, TikTok сейчас недоступен». Сообщение объясняло: «В США введен закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы не можете использовать TikTok в данный момент».

Компания выразила надежду на сотрудничество с новой администрацией президента, указав, что избранный президент Дональд Трамп намерен «спасти» платформу. TikTok призвал пользователей оставаться в курсе новостей.

Единственной опцией для пользователей в США стало закрытие приложения или переход на сайт платформы, где им также показывали аналогичное сообщение с возможностью скачать свои данные – процесс, который может занять несколько дней.

До официального сообщения TikTok известил пользователей, что сервис будет «временно недоступен» и компания работает над его восстановлением в США «как можно скорее». Однако сроки восстановления сервиса остаются неизвестными.

Apple заявила, что приложения TikTok и ByteDance больше не доступны в США, при этом посетители страны могут иметь ограниченный доступ. Компания подчеркнула, что обязана соблюдать законы стран, где она работает. Владельцы ранее загруженных приложений могут продолжать их использовать, но их нельзя будет повторно скачать или восстановить на новом устройстве. Также будут недоступны покупки внутри приложений и новые подписки, что может повлиять на производительность, безопасность и совместимость с будущими версиями операционных систем.

Генеральный директор TikTok Шоу Чжоу выпустил видео с благодарностью Трампу за его намерение сотрудничать с компанией и поддержку первого поправки и противодействие произвольной цензуре. Шоу Чжоу также подчеркнул, что они рады поддержке такого президента, который понимает их платформу и использовал TikTok для выражения своих мыслей и перспектив.

В интервью NBC News в субботу Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность предоставления TikTok 90-дневного продления для продолжения работы. Такое продление может быть объявлено в понедельник, в день его инаугурации. Ожидается, что Шоу Чжоу посетит инаугурацию Трампа на почетном месте.

Правительственные чиновники давно выражают опасения по поводу TikTok как угрозы национальной безопасности из-за китайской собственности приложения. Приложение принадлежит компании ByteDance, находящейся в Пекине, которая также управляет известными приложениями для редактирования видео, которые были недоступны в субботу вечером.

Федеральный закон требовал от ByteDance разорвать связи с TikTok до воскресенья, иначе приложению грозил бы национальный запрет. Закон был принят Конгрессом в апреле и подписан президентом Джо Байденом, после чего TikTok и ByteDance подали иск на основании первой поправки.

В суде администрация Байдена заявляла о своей обеспокоенности из-за возможной передачи данных пользователей США китайским властям и манипулирования алгоритмами приложения в интересах Китая. Однако до сих пор публичные доказательства передачи данных или манипуляций не были представлены.

Верховный суд США единогласно постановил, что риски национальной безопасности из-за связей TikTok с Китаем перевешивают вопросы, связанные с ограничением свободы слова через приложение.

После отключения TikTok появились обвинения в адрес США о подавлении популярного приложения. Бывший главный редактор китайского издания на платформе Weibo заявил, что это момент «самого жесткого подавления интернет-приложения» в стране, претендующей на свободу слова.

После решения суда администрация Байдена заявила, что предоставит право реализации закона Дональду Трампу.

TikTok заявил в пятницу вечером, что «вынужден отключиться», если правительство не предоставит «окончательное заявление» в адрес таких компаний, как Apple и Google. Белый Дом отверг требования TikTok, назвав их «показушными».

Закон запрещает мобильным магазинам распространять TikTok и хостинг-сервисам предоставлять доступ к платформе американским пользователям. Штрафы за нарушение могут достигать $5000 за каждого пользователя.

Закон позволяет президенту продлить срок выполнения условия на 90 дней в случае продажи. Однако потенциальные покупатели не проявили себя, и ByteDance ранее исключал возможность продажи TikTok.

Источник: Time