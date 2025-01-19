TikTok пока не вернулся в App Store

TikTok сообщил в воскресенье, что находится «в процессе восстановления сервиса», однако приложение по-прежнему недоступно в магазинах App Store и Google Play. При попытке найти TikTok в App Store, появится сообщение: «TikTok и другие приложения ByteDance недоступны в вашей стране или регионе», а в Google Play можно увидеть: «Скачивания этого приложения приостановлены в связи с текущими правовыми требованиями США».

Однако в воскресенье TikTok вновь стал доступен для некоторых пользователей в США «в согласии» с его поставщиками услуг, заявил представитель компании. В приложении появляется всплывающее сообщение, благодаря пользователей за терпение, и говорится, что восстановление состоялось «благодаря усилиям президента Трампа». Реклама

Ни одна из задействованных компаний не ответила на запросы о дополнительных комментариях. Однако текущее восстановление сервиса предполагает, что его поставщик хостинга, Oracle, и партнер по CDN, Akamai, полагаются на обещание Трампа об отсутствии «ответственности» для компаний, поддерживающих TikTok. Другие представители правительства, такие как республиканский сенатор Том Коттон, похвалили магазины приложений за удаление программ ByteDance и заявили, что любая компания, которая содействует TikTok «может столкнуться с многомиллиардной ответственностью по закону, не только со стороны Минюста США, но также и подлежа законодательству о ценных бумагах, искам акционеров и расследованиям генеральных прокуроров штатов».

Источник: TheVerge