TikTok заблокирован в США, но запрет могут вскоре отменить.

TikTok больше нельзя скачать в США

Приложение больше недоступно для скачивания

Доступ к вашим данным остается возможным

Президент Трамп может отменить запрет

Наконец-то это произошло: TikTok теперь запрещен на территории Соединенных Штатов. Если вы находитесь в США, вы не найдете приложение в магазинах приложений Android или iOS. Если же оно уже установлено на вашем телефоне, пользоваться им вы не сможете, за исключением возможности скачать свои данные.

При попытке открыть приложение появится сообщение: «TikTok временно недоступен для использования». Варианты действий ограничены: закрыть приложение или войти в аккаунт и сохранить свои данные. Реклама

Возможность отмены запрета

Тем не менее, существует вероятность того, что приложение будет восстановлено. В сообщении указывается: «Мы благодарны, что президент Трамп выразил намерение сотрудничать с нами для восстановления работы TikTok после вступления в должность. Оставайтесь с нами!»

Вчера Трамп заявил, что, вероятнее всего, предоставит TikTok 90-дневное продление срока действия, начиная с его инаугурации.

Соблюдение законов

Пользователям TikTok в США придется обойтись без коротких видеороликов хотя бы на день-два. Удаление и блокировка приложения прошли быстро и без лишних проволочек.

Как отметил аналитик Apple, компания выпустила документ поддержки по поводу запрета TikTok, который покажется при запросе TikTok в магазине приложений App Store. В документе объясняется: «TikTok и приложения ByteDance Ltd. больше не доступны в США, и посетители страны могут столкнуться с ограниченным доступом к функциям». Apple обязана соблюдать законы в тех юрисдикциях, где она работает.

Долгосрочные перспективы

Долгосрочное будущее TikTok остается неопределенным. Компания Perplexity AI сделала предложение о возобновлении работы TikTok в США, что может позволить приложению продолжить функционирование в стране.

Источник: TechRadar