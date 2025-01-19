TikTok заблокирован в США, но запрет могут вскоре отменить.

TikTok больше нельзя скачать в США
- Приложение больше недоступно для скачивания
- Доступ к вашим данным остается возможным
- Президент Трамп может отменить запрет
Наконец-то это произошло: TikTok теперь запрещен на территории Соединенных Штатов. Если вы находитесь в США, вы не найдете приложение в магазинах приложений Android или iOS. Если же оно уже установлено на вашем телефоне, пользоваться им вы не сможете, за исключением возможности скачать свои данные.
При попытке открыть приложение появится сообщение: «TikTok временно недоступен для использования». Варианты действий ограничены: закрыть приложение или войти в аккаунт и сохранить свои данные.
Возможность отмены запрета
Тем не менее, существует вероятность того, что приложение будет восстановлено. В сообщении указывается: «Мы благодарны, что президент Трамп выразил намерение сотрудничать с нами для восстановления работы TikTok после вступления в должность. Оставайтесь с нами!»
Вчера Трамп заявил, что, вероятнее всего, предоставит TikTok 90-дневное продление срока действия, начиная с его инаугурации.
Соблюдение законов
Пользователям TikTok в США придется обойтись без коротких видеороликов хотя бы на день-два. Удаление и блокировка приложения прошли быстро и без лишних проволочек.
Как отметил аналитик Apple, компания выпустила документ поддержки по поводу запрета TikTok, который покажется при запросе TikTok в магазине приложений App Store. В документе объясняется: «TikTok и приложения ByteDance Ltd. больше не доступны в США, и посетители страны могут столкнуться с ограниченным доступом к функциям». Apple обязана соблюдать законы в тех юрисдикциях, где она работает.
Долгосрочные перспективы
Долгосрочное будущее TikTok остается неопределенным. Компания Perplexity AI сделала предложение о возобновлении работы TikTok в США, что может позволить приложению продолжить функционирование в стране.
Источник: TechRadar