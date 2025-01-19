TikTok блокируют не только для пользователей из США

Вчерашнее отключение TikTok в США, похоже, затронуло пользователей за пределами страны. Люди начали выражать недовольство в социальных сетях, утверждая, что не могут воспользоваться приложением, несмотря на проживание в других странах, и причина такого явления остается неясной.

В некоторых ситуациях проблема связана с использованием VPN, перенаправляющего трафик через США. Один пользователь на Reddit сообщает, что находится в Великобритании и получил сообщение, которое должно отображаться только в США. Изменение местоположения в приложении VPN помогло решить проблему. Реклама

Однако это решение работает не во всех случаях. Первый автор обсуждения утверждает, что проживает в Великобритании, но VPN не использовал. Он подозревает, что дело в регистрации аккаунта, которая произошла, когда он жил в США. Другие пользователи, зарегистрировавшиеся в США, также не могут получить доступ к приложению, несмотря на переезд в такие страны как Канада, Германия, Австралия, Греция и Польша.

Несколько пользователей, указавших, что находятся в Великобритании, Канаде и Австралии, утверждают, что не регистрировались в США и в некоторых случаях там никогда не бывали. Тем не менее, некоторые жалуются на блокировку приложения в таких странах как Марокко и Ирландия. Один пользователь из Мозамбика предполагает, что проблема связана с обходом законов своей страны о монетизации, поскольку он сменил регион аккаунта на США.

TikTok не предоставил немедленный комментарий по поводу причины, из-за которой пользователи за пределами США теряют доступ к приложению.

Источник: TheVerge