Switch 2 уже здесь, а «Разделение» возвращается.

Привет, друзья! Добро пожаловать в Installer №67, ваш путеводитель по самым интересным событиям в мире. (Если вы здесь новенькие, добро пожаловать и с наступающей Неделей Switch! Вы также можете прочитать все предыдущие выпуски на главной странице Installer).

На этой неделе я смотрел сериалы Чёрные голуби и Замечательная жизнь Ибелина, читал про Лорна Майклза и родео, а также про Бена Шапиро. В честь Дэвида Линча я снова начал смотреть Твин Пикс, с осторожностью исследовал Lemon8 и RedNote, догонял старые эпизоды Working It Out и посмотрел слишком много . Реклама

Я также подготовил для вас мой самый ожидаемый гаджет года, новый сезон Severance, невероятно крутой техно-дизайнерский проект, новый инструмент ИИ для повышения продуктивности и многое другое. Эта неделя была насыщенной: возможно, запрет TikTok, предстоящее вступление в должность президента США и множество других событий — но у нас есть отличные способы развеяться. Давайте приступим.

(Как всегда, самая лучшая часть Installer — это ваши идеи и советы. Что вы читаете / смотрите / играете/ готовите / создаёте / разрезаете на мелкие кусочки на этой неделе? Расскажите мне всё: [email protected]. Если вы знаете кого-то, кому тоже понравится Installer, скажите им подписаться здесь.)

The Drop

Nintendo Switch 2. Nintendo представляет новое устройство в присущей ей странной манере, так что пока мы видели только двухминутное видео с некоторыми деталями и атмосферой, но это именно то продолжение Switch, которого я ожидал.

Сезон 2 Severance. Я недавно пересмотрел первый сезон и полюбил его ещё больше. Один из моих любимых сериалов за последние годы, и по отзывам, второй сезон оправдает ожидания.

Архив дизайна Nokia. Группа исследователей несколько лет собирала огромную историю дизайна Nokia — от необычных концепций телефонов до идей о будущем.

An Update on Our Family. Как новоиспечённый отец, я много думаю о том, насколько стоит делиться личной жизнью в интернете. Этот рассказ — полная противоположность: что если создать личную и семейную жизнь только для того, чтобы делиться ею онлайн?

Donkey Kong Country Returns HD. Пока вы ждёте новый Switch, вот новая игра для старого. Я люблю Donkey Kong также, как многие любят Зельду и Марио.

. Несколько неожиданный эпизод подкаста Нила Деграсс Тайсона StarTalk, но о, БОЖЕ, как было весело слушать, как Морфеус рассуждает о красных таблетках, отсутствии ложек и глубине мыслей Матрицы.

Raycast Focus. Raycast стал первым приложением, которое я устанавливаю на новый Mac. Есть возможность заблокировать определённые приложения или сайты и использовать таймер обратного отсчёта, чтобы оставаться сосредоточенным.

SNL50: Beyond Saturday Night. Ещё один проект к 50-летию SNL: четырёхчастный документальный фильм NBC о важнейших моментах в истории шоу. Он официально одобрен, так что не ожидайте сенсаций, но это интересный погружение в архивы.

ChatGPT Tasks. Очень простая функция, но я действительно заинтригован сочетанием приложения списка дел и чат-бота. Мне приходят новые рецепты овсянки и идеи для тренировок каждое утро.

Screen share

На The Verge стало традицией, что новички всегда приходят в совершенно неорганизованных обстоятельствах. Часто в первый рабочий день что-то неожиданное происходит, например, выход нового iPhone. Для Тодда Хаселтона, нового заместителя редактора по обзорам и коммерции на The Verge, этим событием стала CES. Тодд начал работу в этом году и сразу погрузился в 90 000 историй о странных гаджетах. Добро пожаловать в команду!

Я люблю просить новых сотрудников The Verge показать их домашний экран, чтобы выяснить, как они используют свои телефоны. Вы можете симулировать что-то на работе, но не сможете обмануть свой телефон, согласны? Вот домашний экран Тодда, плюс немного информации о приложениях, которыми он пользуется и почему:

Телефон: iPhone 16 Pro Max. Я пользовался самыми крупными iPhone годами. У меня также есть старый Galaxy Z Fold 3, и я подумываю обновиться до ещё одного складного телефона.

Обои: Это фотография с моего выпуска из Университета Лихай с моим дедом и дядей, которые также учились в Лихай. Они мои образцы для подражания. Это напоминание работать усердно и быть благодарным за всё, что у меня есть. (Мой брат-близнец на этом снимке не вошёл в кадр. Извини, брат.)

Фон блокировки: Периодически меняющиеся фотографии моей семьи.

Приложения: Photos, Calendar, GroupMe, Xbox Cloud Gaming, ChatGPT, Gmail, The Verge, Messages, Phone, Safari, Camera.

Тодд отмечает: «David, ты уверен, что хотел, чтобы я это сделал? Возможно, это самый скучный домашний экран, который ты когда-либо публиковал. Он почти по умолчанию.»

GroupMe используется для общения с друзьями из колледжа, а также для связи с добровольной пожарной охраной моего города. С лета я не так активен, как хотелось бы. Xbox Cloud Gaming там потому, что я всегда думаю, что у меня будет много свободного времени для игр на ходу. Но в итоге — нет.

Виджет фоторамки показывает фотографии из поездок и семейные снимки. На этом фото я на свадьбе брата в Санта-Монике.

«На всякий случай, если кто-то думает, что это подстроено: иконка The Verge была на экране до того, как я начал работать. Я читаю сайт с момента его основания и был подписан до того, как присоединился.»

Я также попросил Тодда рассказать о его увлечениях на данный момент. Вот что он сказал:

Angle of Repose Уоллеса Стегнера. Только начал, так что не спрашивайте, о чём эта книга. По вечерам я читаю на Kindle Paperwhite. Для тех, кто ищет рекомендации, я недавно прочел и рекомендую: Trust Гернана Диаса, Стажёр Джона Уильямса и Маленький друг Донны Тартт.

Я в основном играю в пятницу вечером с друзьями по колледжу с 9 до 11 вечера. (Мы все сейчас отцы, так что отбой рано.) Это ритуал, который мы начали во время пандемии, это хороший способ оставаться на связи. Геймерам это может не понравится, но мы сейчас катаем в Call of Duty: Black Ops 6 на карте Nuketown. Классика.

Меня угостили банкой кондитерского магазина с двумя чизбургерами. Это небольшое заведение с хорошими ценами и отличными бургерами. Заказываю через DoorDash. Начать новую работу всегда немного стрессово, и это моя еда для стресса, видимо. Курьер уже ожидает мой заказ.

Crowdsourced

Вот, чем интересуется сообщество Installer на этой неделе. Мне также хотелось бы узнать, что вас привлекает в данный момент! Присылайте свои рекомендации по электронной почте [email protected] или отправляйте мне сообщение в Signal — @davidpierce.11. Мы будем делиться вашими находками каждую неделю. Для ещё большего количества рекомендаций, смотрите ответы на этот пост на Threads и этот на Bluesky.

Unhinged , простое приложение для отслеживания настроения, которое также можно использовать как микрожурнал. Мне всегда было сложно заниматься ведением ежедневника, но это приложение делает всё просто (занимает всего 15 секунд), чтобы записать мои мысли и детали прошедшего дня. – Остин

Sakamoto Days на Netflix. Аниме о лучшем киллере в мире, который ушёл в отставку и завёл семью. Очень типично для аниме, знаю. Смотрю в основном ради того, чтобы наблюдать, как этот милый персонаж наказывает врагов. – Райан

Пытаюсь улучшить свой голландский и скачал отличное приложение Mochi . Похоже на Anki, но в каждом аспекте лучше. – Ханнес

Недавно открыл Stremio и у меня есть глубокое чувство, что это приложениe изменит мою жизнь навсегда. Или хотя бы то, как я потребляю медиа. Все эти повышения цен и недоступные сервисы в Нидерландах… Stremio кажется отличной альтернативой. – Джаспер

MacDroid. Я всегда сохраняю фотографии в полном разрешении на внешний жесткий диск каждые несколько месяцев, кроме Google Photos. Попробовал MacDroid и сразу оформил подписку на всю жизнь. Сэкономлено много времени и нервов! – Джош

Indiana Jones and the Great Circle на Xbox. Это лучшая вещь с Индианой Джонсом за последние десятилетия. Я был в шоке от того, насколько весело было исследовать, и насколько они точно передали атмосферу. И вау, как актёр озвучки исполнил роль молодого Харрисона Форда! Это почти жутко. – DSquiz

Начал читать One Piece с самого начала после просмотра шоу на Netflix — очень весело, легко, с отличным искусством, и персонажи все такие милые и приятные. – Луис

Вернулся к Apple Arcade , чтобы сыграть в Pocket Card Jockey: Ride On!. Игра о скачках и пасьянсе, разработанная Game Freak (те, что сделали Pokemon), изначально для 3DS, хотя она так похожа на мобильную. Это потрясающе весело, и я не могу остановиться. – Ули

Потрясающее расширение для Safari — Keyword Search ! Позволяет запускать пользовательские веб-поиски, добавляя слово или букву, так что добавление ‘wiki’ или ‘yt’ будет искать на этих сайтах, а не в вашей поисковой системе по умолчанию. – ДжМЕ

А вы уже попробовали News Tower? Сплошное удовольствие. – Дев

Signing off

Сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии, и это та часть теннисного календаря, из-за которой я просыпаюсь утром, на часах 6:00, а половина матчей уже закончилась, и что-то действительно интересное неизменно происходит. Это потрясающе.

Сам теннис был великолепен, но настоящая история этого турнира — Youtube-канал. По сложным причинам, связанным с правами, организация, ответственная за Открытый чемпионат, транслирует матчи на Youtube, но не так, как вы могли бы подумать: всё показывается в виде анимации, и все персонажи похожи на героев Wii Sports. Это жутко странно и невероятно заканчительно, но против всех шансов это действительно работает? The Guardian имеет хорошую статью о том, как это работает и почему нужно. Я всегда думал, что эти “альтернативные трансляции” — это просто глупости, но в этом, возможно, есть что-то интересное. В следующем году: настоящий теннис, но в стиле Mario Tennis. И я обязательно это увижу.

Источник: TheVerge