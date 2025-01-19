Лучшие места для посещения в Индонезии

Примерно половина всех международных туристов в стране прилетает на Бали, но Индонезия — это не только этот заманчивый остров.
В один день можно прогуливаться под сверкающими небоскребами современного города, а на следующий — покорять холодную вершину дымающего вулкана или пробивать путь через тропические леса в поисках орангутанов или тигров. Вы можете начать свой день рядом с рисовыми террасами и традиционными зданиями, а закончить его в деревне на холме, наслаждаясь горячим гадо-гадо — блюдом из тофу, темпе и овощей в ореховом соусе.
Где еще можно встретить восход солнца, а затем кататься на волнах мирового уровня к девственному пляжу на закате? Ниже — главные места в Индонезии, которые стоит посетить, от Явы, Суматры и Сулавеси до пограничных островов Западного Папуа и Борнео.
- Джакарта, Ява
Лучший город для искусства и истории
Столица Джакарта — лучшее место, чтобы понять эту огромную и сложную нацию с более чем 13 тысячами островов. С населением около 11 миллионов человек и площадью почти 700 кв. км, этот город хаотичен, часто бывает забит транспортом и является домом для лучших ресторанов, самых диких ночных клубов и лучших музеев страны.
Здесь стоит уделить время осмотру коллекций в таких местах, как Музей Национал, Галерея Национал и Музей Макай. От зданий в голландском стиле в районе Кота Туа до современных небоскребов Золотого Треугольника — город представляет собой изучение контрастов и перекресток культур, классов и кухонь.
- Национальный парк Танджунг Путинг, Борнео
Лучшее место для наблюдения за орангутанами
Если вы хотите увидеть орангутанов, остров Борнео — одно из последних мест на земле, где эти большие приматы все еще живут. Путешественники, стремящиеся увидеть их наверняка, направляются в Национальный парк Танджунг Путинг — прибрежный тропический болотный лес, который сегодня выглядит так же, как и южная часть Борнео несколько десятилетий назад.
Совет путешественникам: большинство посетителей берут напрокат плавучие лодки, чтобы отправиться вверх по реке Секоньер к кормовым площадкам в лесу и в Центр Лики, где орангутаны живут в спокойной, полудикой среде.
- Раджа Ампат, Западное Папуа
Лучшее место для сноркелинга и дайвинга
Раджа Ампат раньше было менее популярным местом, известным только среди заядлых дайверов, но слухи об этом очаровательном архипелаге достигли широких кругов. Этот архипелаг у побережья Западного Папуа представляет собой идеальную картину, с зелеными островами, покрытыми лесами, и бирюзовыми лагунами в сердце Кораллового треугольника — района с одной из наибольших морских биоразнообразий в мире.
Совет путешественникам: помимо дайв-лоджей на Вайгео и Мисоол, многие отдыхающие останавливаются в гостевых домах на девственных пляжах, чтобы лучше познакомиться с культурой Западного Папуа.
- Убуд, Бали
Лучший город для оздоровления и культуры
Рисовые поля стелются по холмам с пальмами, гамеланская музыка наполняет воздух, а цветочные подношения украшают улицы в самом завораживающем (и модном) городе Бали — Убуде. Здесь можно заняться йогой, посетить художественные музеи или купить товары ручной работы.
- Национальный парк Комодо, Нуса-Тенгара
Лучшее место для необычных встреч с дикой природой
Здесь, на трех засушливых островах — Комодо, Падар и Ринка — обитают крупнейшие в мире ящерицы. Вас ждет уникальная возможность встретиться с комодскими варанами, которых осталось менее 1400 в дикой природе.
- Боробудур и Джокьякарта, Ява
Лучшее место для знакомства с историей Индонезии
Боробудур — девятиярусный храм IX века и крупнейшее буддийское строение в мире. Расположенный вблизи Джокьякарты, это образовательный центр и анклав для классических яванских искусств.
- Тана Тораджа, Сулавеси
Лучшее место для знакомства с культурными традициями
Центральные высокогорья Сулавеси привлекают любителей культурных отличий. Живущие в деревнях с роскошно декорированными домами, местные обитатели сохраняют уникальные похоронные ритуалы, которые делают их не похожими на других жителей Индонезии.
- Долина Керинчи, Суматра
Лучшее место для пеших прогулок
Здесь находится самый высокий вулкан Юго-Восточной Азии — Гунунг Керинчи. Этот регион стал популярным для активного туризма: от восхождений на вершину вулкана до плавания под водопадами.
- Национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру, Ява
Лучшее место для восхитительных видов
Это место объединяет пять вулканов на одной территории. Сталкиваясь с таким грандиозным природным зрелищем, путешественники лучше всего видят его на рассвете.
- Острова Гили, Ломбок
Лучшее место для пляжных вечеринок
Эти крошечные острова прославились благодаря своим белым песчаным пляжам, кристально чистым водам и оживленным вечеринкам. Это популярное место для туристов всех категорий, от экономных путешественников до любителей роскоши.
Источник: LonelyPlanet