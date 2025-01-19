Лучшие места для посещения в Индонезии

Примерно половина всех международных туристов в стране прилетает на Бали, но Индонезия — это не только этот заманчивый остров.

В один день можно прогуливаться под сверкающими небоскребами современного города, а на следующий — покорять холодную вершину дымающего вулкана или пробивать путь через тропические леса в поисках орангутанов или тигров. Вы можете начать свой день рядом с рисовыми террасами и традиционными зданиями, а закончить его в деревне на холме, наслаждаясь горячим гадо-гадо — блюдом из тофу, темпе и овощей в ореховом соусе. Реклама

Где еще можно встретить восход солнца, а затем кататься на волнах мирового уровня к девственному пляжу на закате? Ниже — главные места в Индонезии, которые стоит посетить, от Явы, Суматры и Сулавеси до пограничных островов Западного Папуа и Борнео.

Джакарта, Ява

Лучший город для искусства и истории

Столица Джакарта — лучшее место, чтобы понять эту огромную и сложную нацию с более чем 13 тысячами островов. С населением около 11 миллионов человек и площадью почти 700 кв. км, этот город хаотичен, часто бывает забит транспортом и является домом для лучших ресторанов, самых диких ночных клубов и лучших музеев страны.

Здесь стоит уделить время осмотру коллекций в таких местах, как Музей Национал, Галерея Национал и Музей Макай. От зданий в голландском стиле в районе Кота Туа до современных небоскребов Золотого Треугольника — город представляет собой изучение контрастов и перекресток культур, классов и кухонь.

Национальный парк Танджунг Путинг, Борнео

Лучшее место для наблюдения за орангутанами

Если вы хотите увидеть орангутанов, остров Борнео — одно из последних мест на земле, где эти большие приматы все еще живут. Путешественники, стремящиеся увидеть их наверняка, направляются в Национальный парк Танджунг Путинг — прибрежный тропический болотный лес, который сегодня выглядит так же, как и южная часть Борнео несколько десятилетий назад.

Совет путешественникам: большинство посетителей берут напрокат плавучие лодки, чтобы отправиться вверх по реке Секоньер к кормовым площадкам в лесу и в Центр Лики, где орангутаны живут в спокойной, полудикой среде.

Раджа Ампат, Западное Папуа

Лучшее место для сноркелинга и дайвинга

Раджа Ампат раньше было менее популярным местом, известным только среди заядлых дайверов, но слухи об этом очаровательном архипелаге достигли широких кругов. Этот архипелаг у побережья Западного Папуа представляет собой идеальную картину, с зелеными островами, покрытыми лесами, и бирюзовыми лагунами в сердце Кораллового треугольника — района с одной из наибольших морских биоразнообразий в мире.

Совет путешественникам: помимо дайв-лоджей на Вайгео и Мисоол, многие отдыхающие останавливаются в гостевых домах на девственных пляжах, чтобы лучше познакомиться с культурой Западного Папуа.

Убуд, Бали

Лучший город для оздоровления и культуры

Рисовые поля стелются по холмам с пальмами, гамеланская музыка наполняет воздух, а цветочные подношения украшают улицы в самом завораживающем (и модном) городе Бали — Убуде. Здесь можно заняться йогой, посетить художественные музеи или купить товары ручной работы.

Национальный парк Комодо, Нуса-Тенгара

Лучшее место для необычных встреч с дикой природой

Здесь, на трех засушливых островах — Комодо, Падар и Ринка — обитают крупнейшие в мире ящерицы. Вас ждет уникальная возможность встретиться с комодскими варанами, которых осталось менее 1400 в дикой природе.

Боробудур и Джокьякарта, Ява

Лучшее место для знакомства с историей Индонезии

Боробудур — девятиярусный храм IX века и крупнейшее буддийское строение в мире. Расположенный вблизи Джокьякарты, это образовательный центр и анклав для классических яванских искусств.

Тана Тораджа, Сулавеси

Лучшее место для знакомства с культурными традициями

Центральные высокогорья Сулавеси привлекают любителей культурных отличий. Живущие в деревнях с роскошно декорированными домами, местные обитатели сохраняют уникальные похоронные ритуалы, которые делают их не похожими на других жителей Индонезии.

Долина Керинчи, Суматра

Лучшее место для пеших прогулок

Здесь находится самый высокий вулкан Юго-Восточной Азии — Гунунг Керинчи. Этот регион стал популярным для активного туризма: от восхождений на вершину вулкана до плавания под водопадами.

Национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру, Ява

Лучшее место для восхитительных видов

Это место объединяет пять вулканов на одной территории. Сталкиваясь с таким грандиозным природным зрелищем, путешественники лучше всего видят его на рассвете.

Острова Гили, Ломбок

Лучшее место для пляжных вечеринок

Эти крошечные острова прославились благодаря своим белым песчаным пляжам, кристально чистым водам и оживленным вечеринкам. Это популярное место для туристов всех категорий, от экономных путешественников до любителей роскоши.

Источник: LonelyPlanet