Разъяснение финала второго сезона сериала «Silo»

Засвирепевшая «Суровость» в финале второго сезона

Предупреждение: Этот текст содержит серьезные спойлеры к финалу второго сезона сериала «Суровость».

Сериал «Суровость», основанный на книгах Хью Хауи и адаптированный для телевидения Грэмом Йостом, стал одним из главных украшений Apple TV+, получив недавно продление на два сезона, включая заключительный четвертый. Эта увлекательная научно-фантастическая драма рассказывает о жизни людей, живущих в загадочном подземном бункере — «суровости», где обитают 10 тысяч человек. Они знают, что живут там более сотни лет, но не знают, как оказались внутри, почему и что окружает их за стенами. Реклама

Финал второго сезона «В огонь», написанный Эриком Авеллино и снятый Амбер Темплмор, обещает оставить зрителей с множеством вопросов. В беседе по Zoom Йост обсудил шокирующий финал, включая три важные сцены в финале, особенно неожиданную концовку, которая может изменить все, и поделился ожиданиями от третьего сезона.

Крутой поворот для Джульетты и Бернарда

В финале второго сезона в суровости начинается хаос. С того момента, как Джульетта Николс (Ребекка Фергюсон) вышла наружу в конце первого сезона и пересекла холм, начали питаться сомнения: Существует ли жизнь за пределами суровости? Была ли вся их жизнь обманом? Джульетта стала символом правды и надежды для граждан суровости, и те, кто верит в то, что она жива, объединились, чтобы бороться за свободу. Они устали от безысходности и готовы рваться наружу, не подозревая о том, что ждет их снаружи.

В течение второго сезона Джульетта пребывает в соседней суровости 17, но она наконец готова вернуться в свою родную суровость после того, как нашла материалы для починки своего скафандра. Джульетта также обнаружила секрет защитных процедур — яд, который может уничтожить любую жизнь в суровости по мгновенной команде. Она отправляется в суровость 18, чтобы предупредить об опасности выхода и найти способ обойти защитные меры.

Пока события стремительно развиваются, финал имеет планы и на Камиллу (Александрия Райли). Ее муж, Роберт Симс (Коммон), ведет ее и их сына в хранилище, но голос, который управляет всем, говорит, что остаться может только Камилла. Несмотря на то, что Симс всегда был предан суровости, он не подходит на роль нового главы IT.

Создание Камиллы как персонажа появилось спонтанно в середине первого сезона, когда Йост и Авеллино искали, где Джульетта могла бы спрятаться. Они выбрали дом Симса, и это решение привело к дальнейшему рассмотрению его жизни, что привело к созданию Камиллы. Персонажи и события сериала развиваются независимо от книг Хауи, разрезая традиционные каноны и переворачивая исходные сценарии. Участие и талант Александрий Райли дали Камилле расширенную роль во втором сезоне, побудив таинственный голос избрать ее на более значительную роль.

Неожиданное продолжение переворачивает все

Окончание второго сезона оставляет мало времени для осмысления, так как Джульетта возвращается в суровость. Жители, находясь под контролем, в шоке, но рады видеть Джульетту, приближающуюся с предупреждением о том, что выходить опасно. Перед их возможными сбивающими с толку реакциями, мы видим, как Джульетта входит в переход к суровости, где ее встречает Бернард, мэр и руководитель IT. Однако Бернард устал и хочет сбежать от бремени лидерства. Он потерял доверие и хочет умереть за пределами суровости. Джульетта предлагает решение отключить защитные механизмы, давая Бернарду надежду.

Когда они пытаются обсудить это, дверь в суровость начинает закрываться. Джульетта устремляется вперед, за ней следует Бернард, и оба оказываются заблокированы в шлюзе, где начинается пожар. Джульетта отброшена в сторону, и эпизод заканчивается. Йост не предоставил однозначных ответов по поводу их судеб, заверив, что последствия будут серьезными.

Финал второго сезона «Суровости» представляет собой шаг вперед, возвращая зрителей в прошлое. В финальной сцене в Вашингтоне, до появления суровости, двое незнакомцев – Дэниел и Хелен встречаются в баре. Это начало процесса, который привел к созданию суровости. Дэниел дарит Хелен кулек с игрушкой Pez, что не просто знак внимания, а символ связи с настоящим. Как это связано с связью поколений и как произошло создание суровости, будет раскрыто в следующем сезоне.

Йост обещает, что разгадки прошлого будут открыты, возможно, вновь через Джульетту в последующих сезонах.

Источник: Time