Amazfit Active 2: новый претендент на звание короля бюджетных смарт-часов

Amazfit Актив 2: бюджетный смарт-часы с впечатляющими возможностями

Amazfit на CES 2025

Хотя Amazfit и не является широко известным брендом, компания уже долгое время успешно действует в категории бюджетных смарт-часов. На CES 2025 компания представила свои новые часы Amazfit Active 2, стоимость которых составляет всего $99. Реклама

Прошлый успех и новое предложение

Я с большим удовольствием пользовался предыдущей моделью — Amazfit GTR 4. Несмотря на то что она не отличалась особым дизайном, за $200 она предлагала невероятную ценность. Годами эта модель лидировала в нашем руководстве по выбору фитнес-трекеров. В сравнении с ней, Active 2 предлагает ещё больше функций за половину цены.

Технологические улучшения

Active 2 оснащен ярким дисплеем с OLED-матрицей на 2000 нит, обновлёнными датчиками здоровья, усовершенствованными алгоритмами измерения пульса и сна, а также встроенным ассистентом на основе ИИ Zepp Flow. Часы также поддерживают режим силовых тренировок с автоматическим определением подходов и повторений, имеют оффлайн-карты с пошаговой навигацией и персонализированные тренировочные планы через интеграцию с Zepp Coach. Для женщин доступно приложение в сотрудничестве с Wild.AI, которое даёт рекомендации по питанию и упражнениям на основе гормональных и менструальных циклов в течение разных периодов жизни. Часы также могут синхронизироваться с недавно выпущенным умным кольцом Helio, увеличивая точность датчиков, аналогично тому, как это реализовано в связке Samsung Galaxy Ring с Galaxy Watches. Для европейских пользователей доступна функция бесконтактных платежей через Zepp Pay, которой не хватало в GTR 4.

Цены и модели

Редко можно встретить такой набор функций по цене ниже $250, так что стоимость в $100 выглядит невероятно доступной. Линейка Active, запущенная в прошлом году, заменила популярные модели GTR. Новый стиль Active 2 из квадратного дизайна первой модели изменился на классическую круглую форму диаметром 44 мм. Стандартная модель оснащена экраном из закалённого стекла, корпусом из нержавеющей стали и спортивным ремешком из силикона шириной 20 мм. Премиум-модель за $129 имеет прочный экран из сапфирового стекла и дополнительный кожаный ремешок. В сравнении с предыдущей версией, Active 2 получил больше аппаратных улучшений, таких как барометр, гироскоп и датчик освещённости. Срок службы батареи снизился до 10 дней при обычном использовании, в сравнении с 14 днями у предшественника, но это все равно впечатляющий показатель.

Личные впечатления

На бумаге кажется, что такая модель должна иметь какие-то недостатки. Однако, носив премиум-версию Active 2 последние несколько дней, могу сказать, что часы оставили положительные впечатления. Они легкие, производительность высокая, и я уже получил несколько комплиментов от коллег. Бюджетные устройства иногда выглядят дёшево, но с Active 2 нельзя перепутать с элитными часами — они не производят впечатление устройств стоимостью $100–150. Сейчас я продолжаю тестировать функции здоровья и фитнеса, и часы пока неплохо справлялись с беговыми тренировками на беговой дорожке. За последние три дня батарея разрядилась лишь на 25%. Хотелось бы, чтобы сенсорный экран был чуточку отзывчивее, но это пока что единственное маленькое замечание. Для окончательной оценки ещё рано, но ранние впечатления показывают, что Active 2 может стать привлекательным вариантом для тех, кто хочет простой смарт-часы без серьёзных затрат.

Источник: TheVerge