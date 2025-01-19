Десятка лучших развлечений в Джайсалмере, Индия

В северо-западной части Индии, путешествуя по пустыне Тар, вы можете увидеть, как золотистый город словно мираж появляется из песка, а над горизонтом возвышается крепость, похожая на огромный песчаный замок. Это Джайсалмер – один из самых чарующих городов Раджастана.

Вечное наследие Джайсалмера

Крепость Джайсалмера, построенная в XII веке, сохраняет своё величие, а жизнь внутри её массивных стен не останавливается. Будучи в прошлом важным торговым городом на Шелковом пути, сегодня Джайсалмер продолжает завораживать путешественников своими лавками, полными местных товаров и сувениров. Впрочем, несмотря на всю коммерческую активность, город предлагает уникальные пейзажи, сказочную архитектуру и невероятные приключения в пустыне. Реклама

Лучшее время для посещения

Летом в Джайсалмере особенно жарко, поэтому оптимальным временем для визита считается период с октября по март. В это время днём стоит приятная температура, однако вечерами может быть достаточно прохладно, особенно при посещении пустыни, поэтому рекомендуется взять с собой тёплую одежду.

Откройте для себя одну из немногих жилых крепостей

Крепость Джайсалмера, построенная в 1156 году, занимает гордое место на вершине холма с 99 башнями, благодаря чему её видно за многие километры. Она получила название Сонар Кила (золотая крепость) из-за своего медово-золотого цвета. В отличие от других крепостей, которые ныне являются музеями, здесь всё ещё кипит жизнь: внутри её стен проживает и работает четверть населения старого города.

Почтите древние джайнистские храмы

Внутри крепости расположены семь связанных между собой джайнистских храмов, датируемых XII-XV веками. Эти удивительные здания, вырезанные из песчаника, имеют впечатляющие шпили и арки с великолепным резным декором, а каждый храм посвящён разным тиртханкарам (духовным учителям).

Приключения в пустыне

Примерно в 40 км от города находятся самские барханы – одно из популярных мест для посещения вблизи Джайсалмера. На закате они особенно завораживают своими золотисто-оранжевыми оттенками. Здесь вы найдете настоящее море туристов, местных музыкантов и артистов, а также возможность прокатиться на верблюде. Более длительное сафари позволит вам увидеть настоящую красоту пустыни и встретить таких животных, как чёрный муравьед или пустынная лисица.

Воспримите культуру Раджастана

Ежегодный пустынный фестиваль Джайсалмера – это чудесная возможность погрузиться в культуру региона. Вы увидите традиционные народные танцы и музыку, поучаствуете в уникальных конкурсах и пронаблюдаете за парадом верблюдов. Этот праздник завершает фейерверк – идеальный способ отметить это богатое культурное мероприятие.

Увезите с собой кусочек Джайсалмера

Яркие базары Джайсалмера наполнены изделиями мастеров Раджастана: от вышитых тканей и серебряных украшений до кожаных изделий и деревянных декораций. Обязательно посетите такие рынки, как Садар-базар и Бхатия-базар, где можно приобрести традиционные куклы, изделия из кожи и украшения.

Посетите заброшенную «деревню-призрак»

Кулдхара – одно из таинственных мест недалеко от Джайсалмера. Основанная в XIII веке, эта деревня была внезапно покинута в XIX веке. Причины её заброшенности неизвестны: возможно, это была нехватка воды или землетрясение. Однако местная легенда рассказывает другую историю – о проклятии, оставленном жителями деревни.

Сегодня, прогуливаясь по руинам Кулдхары, вы сможете ощутить её необычную атмосферу и вдохновиться мистическими историями, окутывающими это место.

Источник: LonelyPlanet