Таиланд рассматривает возможность разрешения листинга Bitcoin ETF, но обсуждает запрет на Polymarket

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) изучает возможность разрешения листинга местных ETF на основе биткоина, сообщает Bloomberg сегодня (в среду). Это подтвердил Генеральный секретарь регулятора, Порнанонг Будсаратрагон, отметив, что такой инструмент позволит частным лицам и учреждениям вкладывать средства непосредственно в криптовалюту.

Таиланд намерен внедрить Bitcoin ETF Реклама

Регулятор уже предоставил право компании One Asset Management (ONEAM) запустить фонд фондах биткоина ETF в июне прошлого года, который предоставляет доступ к ETF на биткоин, листингованным за рубежом. Однако этот инструмент был доступен только для состоятельных и институциональных инвесторов.

Сейчас наметился оптимистичный подход, поскольку многие соседние страны Юго-Восточной Азии уже одобрили основные продукты на основе биткоина. Это направление индустрии получило значительный толчок после того, как США разрешили 11 ETF на биткоин в январе прошлого года.

«Нравится нам это или нет, мы обязаны двигаться в сторону большего принятия криптовалют во всем мире», — заявил Будсаратрагон в интервью вчера (во вторник). «Мы должны адаптироваться и гарантировать, что наши инвесторы имеют больше возможностей в криптоактивах с должной защитой».

Согласно данным регулятора, на конец 30 ноября 2024 года в стране насчитывалось около 270,000 активных счетов для торговли криптовалютами.

Кроме того, Таксин Чиннавей, фактический руководитель правящей партии Pheu Thai и сторонник криптовалют, предложил выпустить стейблкоины, обеспеченные государственными облигациями, что позволит их использование как розничным, так и институциональным инвесторам. Комиссия по ценным бумагам и биржам также рассматривает возможность разрешения местным компаниям с высоким кредитным рейтингом выпускать стейблкоины, подкрепленные их собственными облигациями, что расширит доступ к корпоративным долговым рынкам и снизит затраты.

Таиландские власти дополнительно исследуют создание песочницы для биткоин-транзакций в туристически насыщенном Пхукете для обслуживания туристических услуг.

Полимаркет обвиняется в «нелегальном гемблинге»

Несмотря на оптимизм по поводу биткоина и стейблкоинов, управление по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда (TCSD) предложило запретить Polymarket, который предлагает ставки на события с использованием криптовалют, как сообщило местное издание mgronline.

«Polymarket, глобальный веб-сайт, предоставляющий различные услуги прогнозов, такие как политика, спорт, развлечения и экономика, был признан незаконным онлайн-гемблингом в Таиланде, так как использование криптовалют для торговли и ставок противоречит закону», — приводит слова полковника полиции Трайронга Пивпаена, командующего TCSD, местное издание.

Недавно Сингапур заблокировал доступ к Polymarket, называя его нелегальным игорным сайтом. Если сингапурские власти поймают жителей, делающих ставки на сайте, им может грозить штраф в размере 10,000 SGD, шесть месяцев тюрьмы или оба наказания.

В ноябре прошлого года Федеральное бюро расследований США также провело обыск в доме генерального директора Polymarket, Шейна Коплана, и изъяло его телефон. Министерство юстиции США расследует деятельность Polymarket, поскольку платформа якобы позволяла пользователям из США делать ставки на события.

Криптовалютная платформа также закрыла доступ для пользователей из Франции после сообщений об расследовании в отношении нее за нарушение местных законов о гемблинге.

Источник: Financemagnates